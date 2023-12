WWE EN VIVO: esta noche se miden Cody Rhodes vs. Shinsuke Nakamura en el Monday Night Raw

CM Punk vuelve y se conoce que esta noche tomará una determinación si es que se va con la marca roja o la azul. Revisa todos los detalles aquí.

Quedan pocos días para el cierre de año y la WWE está dejando grandes enfrentamientos y elementos que sumarán camino al Royal Rumble que se realizará en enero. Por lo pronto, esta noche en Raw se presentará una cartelera muy interesante que aquí te la comentamos.

Una de las peleas estelares de este WWE Raw será la de Cody Rhodes vs. Shinsuke Nakamura. Ambos han ganado el Royal Rumble, pero Shinsuke quiere sepultar a Cody, al punto que ha prometido reducirlo a la mínima expresión esta noche.

Otro duelo importante del WWE Raw de hoy 11 de diciembre serán los de Drew McIntyre vs. Jey Uso, Nia Jax vs. Becky Lynch, Rhea Ripley vs. Maxxine Dupri. Finalmente, se conoce que esta noche CM Punk dará su veredicto final si es que va a Raw o Smackdown.





Se la tiene jurada

Otro feudo que se viene armando camino al Royal Rumble es el de CM Punk y Seth Rollins. Como se recuerda, el día que volvió oficialmente Punk a la WWE Seth empezó a despotricar y lo retó.

Incluso, el último domingo en un evento no televisado, Rollins ya le advirtió a Punk que no lo quería en WWE y que haría todo lo posible para que su retorno sea corto y sin brillo.

"Realmente no tengo ganas de hablar de ese vagabundo esta noche. En su lugar, me gustaría tomarme un segundo para expresar mi gratitud a todos y cada uno de ustedes. De todos nosotros en la parte de atrás, todo el mundo en WWE, sólo queremos decir gracias, felices fiestas, nos vemos la próxima vez", sostuvo.

Horarios para ver el WWE Raw de este 11 de diciembre

19:00 | Ciudad de México (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras).

20:00 | Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

¿Cómo ver el WWE Raw?

Estados Unidos: USA Network

LATAM: FOX Sports