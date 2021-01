El evento marcará los combates principales de WrestleMania 37. | Fuente: WWE

Este domingo 31 de enero, WWE celebrará su primer gran evento del año con Royal Rumble 2021.

En el WWE ThunderDome del Tropicana Field de Tampa, Florida, y aún sin público, 30 hombres y 30 mujeres lucharán en dos batallas reales para determinar a los contendientes a los títulos mundiales en WrestleMania 37, el evento más grande el año.

Royal Rumble tiene la gran particularidad de mostrar grandes regresos en el año o el debut de superestrellas en la compañía, lo que le da el estatus de ser una de las noches más impredecibles de la WWE.

Para este año, hay nombres que son vitoreados como ganadores y van desde Daniel Bryan, AJ Styles o hasta el propio Cesaro. Sin embargo, otros como Edge, Nakamura o hasta Big E pueden dar la sorpresa.

Pero, también habrá otras luchas.

Por ejemplo, Roman Reigns defenderá su cinturón universal ante Kevin Owens en una lucha de Último hombre en pie. Por el otro lado, Drew McIntyre, ya recuperado de la COVID-19, defenderá su título de WWE ante Goldberg.

Y en cuanto a música, Bad Bunny hará su primera aparición oficial en la empresa cantando un tema dedicado a Booker T.

Cartelera

Men's Royal Rumble Match

Daniel Bryan vs. Bobby Lashley vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Otis vs. Jey Uso vs. Cesaro vs. The Miz vs. Jeff Hardy vs. Sami Zayn vs. Dolph Ziggler vs. Shinsuke Nakamura vs. Big E vs. John Morrison vs. Sheamus vs. Mustafa Ali vs. Edge vs. 13 luchadores por confirmar

Women's Royal Rumble Match

Nia Jax vs. Charlotte Flair vs. Bianca Belair vs. Bayley vs. Mandy Rose vs. Dana Brooke vs. Peyton Royce vs. Alexa Bliss vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Tamina vs. Maryse vs. Melina vs. 16 luchadoras por confirmar

Last Man Standing Match por el Campeonato Universal de la WWE

Roman Reigns (c) (con Paul Heyman y Jey Uso) vs. Kevin Owens

Originalmente Adam Pearce iba a participar en el combate, pero fue reemplazado por Owens debido a no estar en las condiciones médicas requeridas para competir.

Campeonato de la WWE

Drew McIntyre (c) vs. Goldberg

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

Asuka & Charlotte Flair (c) vs. Nia Jax & Shayna Baszler

El Título está en juego este domingo! ¿Quién saldrá como Campeón de WWE de #RoyalRumble, @Goldberg o @DMcIntyreWWE? pic.twitter.com/RXJBl1iOh3 — WWE Español (@wweespanol) January 26, 2021

Horarios en Latinoamérica

México 7:00 p. m.

Perú 7:00 p. m.

Ecuador 7:00 p. m.

Colombia 7:00 p. m.

Bolivia 8:00 p. m.

Venezuela 8:00 p. m.

Argentina 9:00 p. m.

Chile 9:00 p .m.

Paraguay 9:00 p. m.

Uruguay 9:00 p. m.

Brasil 9:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).