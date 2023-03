Roman Reigns defenderá el campeonato unificado de WWE ante Cody Rhodes este domingo 2 de abril. | Fuente: WWE

Es el momento. WWE celebrará este fin de semana (el 1 y 2 de abril) las dos noches de WrestleMania 39, su máximo evento anual. Ahora, bajo este nuevo formato, presentará más combates con mejor duración para exponer al mundo entero la llamada mejor lucha libre del planeta.

Desde el SoFI Stadium de California, Estados Unidos, se espera un lleno total en ambas noches, con más de 80 mil personas en cada fecha, para ver una de las carteleras más atrayentes de los últimos años. ¿El combate principal? El duelo entre Roman Reigns y Cody Rhodes por los dos títulos principales de la empresa.

La cartelera de WrestleMania 39

Día 1 (sábado 1 de abril)

Austin Theory (C) vs. John Cena por el campeonato de Estados Unidos (esta será la primera lucha del día sábado)

Logan Paul vs. Seth Rollins

Día 2 (domingo 2 de abril)

Evento central: Roman Reigns (C) vs. Cody Rhodes por el campeonato unificado de WWE

Aún por definir el día

Charlotte Flair (C) vs. Rhea Ripley por el campeonato femenino de SmackDown







Jimmy y Jey Uso (C) vs. Kevin Owens y Sami Zayn por los campeonatos por pareja unificados

Will we have NEW Tag Team Champions after #WrestleMania or will @WWEUsos continue to make history and break records? pic.twitter.com/TmfayLCOQj — WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 28, 2023

Gunther (C) vs. Sheamus vs. Drew McIntyre por el campeonato Intercontinental de WWE

Three of the absolute toughest in WWE clash over the Intercontinental Title at #WrestleMania! pic.twitter.com/JnICJic64m — WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 28, 2023

Bayley, IYO SKY y Dakota Kai (Damage CTRL) vs Becky Lynch, Lita y Trish Stratus

Braun Strowman y Ricochet vs. Angelo Dawkins y Montez Ford (The Street Profits) vs. Chad Gable y Otis (Alpha Academy) vs. Ivar y Erik (The Viking Raiders)

Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs. Shotzi y Natalya vs. Ronda Rousey y Shayna Baszler vs. equipo por confirmar

Finn Balor vs. Edge en un Hell in a Cell

Brock Lesnar vs. Omos

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Horarios de WrestleMania 39 (desde el kickoff) para ambos días

Perú: 06.00 p. m.

Colombia: 06.00 p. m.

Ecuador: 06.00 p. m.

México: 06.00 p. m.

Paraguay: 07.00 p. m.

Venezuela: 07.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 07.00 p. m.

Argentina: 08.00 p. m.

Brasil: 08.00 p. m.

Uruguay: 08.00 p. m.

¿Dónde ver WrestleMania 39?

Podrás ver en vivo WWE WrestleMania 39 a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Fox Premium también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

En el resto del mundo, podrás verlo a través de Peacock.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.