Antes de #WMBacklash @DMcIntyreWWE le dio una Claymore a @WWERomanReigns y @MsCharlotteWWE y @RondaRousey no pudieron esperar a la Lucha 'Me Rindo' ‼️💥😱



¿Cuál fue tu momento favorito de #SmackDown? No te pierdas el #Top10 con los relatos de @JerrySotoNarra y @MarceloAtWWE 🎙 pic.twitter.com/RBlqdgr4SD