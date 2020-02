¿Se debe bañar a un gato?: Las preguntas más usuales sobre su correcto cuidado | Fuente: Getty Images

Por: Eduardo Rondón Navas, médico veterinario

A lo largo de mi carrera he podido comprobar que los seres humanos tienen dos posturas extremas frente a los gatos: o los aman o los aborrecen. Lo que suele suceder muchas veces es que por estar acostumbrados a la docilidad del perro pensamos que un gato es un perro chico y esto no es verdad, los gatos son una especie totalmente diferente con otras características, otras formas de ver la vida, los gatos son una especie muy especial y hay que comprenderlos.

Lo primero que hay que saber es que un ser humano jamás adopta un gato; es el gato el que lo adopta a él y exigirá que el ser humano se comporte como a él le parece.

Otro punto importante es saber que los gatos si se pueden bañar, pero se le debe acostumbrar desde muy chico, el agua tiene que ser tibia y debe ser en un ambiente de calma evitando así que se asuste o moleste con algo y hacerlo con mucha suavidad y cuidado. Sin embargo, es importante mencionar que algunos colegas dicen que no se debe bañar un gato porque se eliminan sus aceites naturales de la piel y feromonas con que marcan su territorio además de no ser necesario pues los gatos están acicalándose constantemente. La decisión de bañar o no al gato será de su dueño que lo conoce mejor y es responsable de su mascota.





Finalmente, otro tema que es importante saber es que a los gatos les gusta explorar siempre teniendo una ruta de escape, si salen al jardín de su casa o a un patio, pero siempre miran todo y reconocen el ambiente. El gato es un animal sumamente rutinario y que lo altera cualquier cambio en su día. Si lo sacamos a la calle a pasear es probable que se perturbe pues habrá ruidos fuertes o bocinazo de un carro y el gato reaccionara trepándose a nuestra cabeza y arañándonos o trepándose a algún árbol.

Recordemos que los gatos demuestran su cariño de una manera distinta a los perros pero esto no quiere decir que no nos quieran.