Se viene Semana Santa: ¿qué debemos tener en cuenta si queremos viajar con nuestra mascota?

Antes de viajar es importante visitar a un veterinario para saber si la mascota se encuentra bien de salud o no. Se debe aprovechar esa visita para comprobar que sus vacunas se encuentran al día. Así lo indicó Vladimir Aguilar, médico veterinario de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM.

"Si queremos sacar a la mascota del medio donde vivimos a un lugar que será desconocido, primero tenemos que asegurarnos que el animalito esté con sus vacunas completas porque va a estar expuesto a varias cosas", señaló el especialista.

Asimismo, es importante asegurarnos de que el perro o gato esté bien entrenado para que no incomode a las personas que viajan con nosotros en el vehículo, indicó el médico veterinario.

Si la mascota es muy nerviosa o hiperactiva, se le puede dar un tranquilizante para que su viaje sea más agradable, pero solo con receta médica. "No podemos darle directamente porque hay que calcular la dosis, el peso, etc. para evitar efectos secundarios y no pasar malos momentos", apuntó.

Consejos ¿Qué debemos tener en cuenta si queremos viajar con nuestra mascota en Semana Santa?

¿Es recomendable llevar a la mascota en una caja transportadora?

De acuerdo con Vladimir Aguilar, ello dependerá de si nuestra mascota es un perro o un gato. "Si tenemos un gato y no está acostumbrado a viajar, tiene que ir en una caja transportadora. (El gato) se estresa y en cualquier momento puede salirse por la ventanita, se va y ya no se le encuentra", sostuvo.

"Con el perrito es distinto. El perrito, al menos, sabes que puede estar al lado nuestro. Pueden abrir un poco la ventana para que sienta el aire", mencionó el médico veterinario en el programa Conexión de RPP.

El especialista dijo además que, en el caso de viajes largos, se deben hacer paradas cada 2 o 3 horas con el objetivo de que la mascota tome aire y haga sus necesidades. "Hay que tener en cuenta también de que los perritos, más que los gatitos, tienen tendencia a vomitar durante el viaje, esos son vómitos pasajeros, no necesitan una medicación directa como tal", refirió.

Consejos ¿Es recomendable llevar a la mascota en una caja transportadora?