"No aceptaron nuestros reclamos": Alonso Correa tras quedar sin medalla en los Juegos Olímpicos 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El surfista peruano Alonso Correa tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos 2024. En las playas de Tahití consiguió un diploma olímpico y se hizo del cuarto puesto de su disciplina, quedando muy cerca de obtener una medalla.

“Gracias a ustedes, absolutamente a todos los peruanos que han estado apoyando y estando pendientes. Me han motivado un montón, me han dado toda la energía. Fui con todas las ganas de pelear, de buscar, de hacer lo mejor de mí”, declaró al Comité Olímpico Peruano.

“Lo di todo. En este deporte dependemos un poco del mar y faltaron un poco de oportunidades para mí, pero no es excusa. Fui con todo, di todo lo que pude, me fui hasta las piedras, he terminado ahí”, declaró Alonso Correa tras caer ante el brasileño Gabriel Medina en la disputa por la medalla de bronce.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

El reclamo de Alonso Correa

Alonso Correa enfrentó al francés Kauli Vaast en la semifinal de surf masculino. Luego de quedar detrás del local, definió la medalla de bronce con Gabriel Medina, tres veces campeón del mundo (2014, 2018 y 2021).

Durante el desarrollo del heat, al brasileño se le otorgó una prioridad de ola que provocó la sorpresa del peruano, donde Medina obtuvo una calificación clave para encaminar su triunfo.

“Los dos terminamos en las piedras y yo pude salir antes de ahí. Yo llego antes al fondo que él, estoy delante de él, y le terminaron dando la prioridad, lo que fue muy raro porque Medina había agarrado la ola después de mí. Y si llegas parecido, debería ser al que toma la ola primero”, explicó Correa.

“Eso cambió un montón el heat. Fue un detalle que el juez de prioridad decidió dárselo a Gabriel, yo no podía hacer nada. Después de eso me tocó esperar una mejor ola que no llegó a entrar”, añadió.

Alonso Correa indicó que junto a su equipo presentaron un reclamo ante la decisión que no compartieron.

“Hicimos nuestros reclamos. No nos aceptaron nada, pero igual la luchamos, di una buena batalla. De hecho, súper motivador para mí haber estado en el agua con el tres veces campeón mundial”, señaló.

Alonso Correa ganó diploma olímpico para el 'Team Perú' en París 2024Fuente: AFP

Alonso Correa, diploma olímpico en París 2024

Alonso Correa hizo su debut en los Juegos Olímpicos tras no haber conseguido su cupo de clasificación para Tokio 2020. Mejoró la posición que obtuvo Lucca Mesinas en la edición anterior, donde se hizo del quinto puesto.

“Orgulloso de lo que hice y me quedo con eso. Nada más que haber entregado todo por el Perú, por los colores, por toda la gente. Me sentía listo para ganarle a Medina. Ha sido una cosa increíble para mí y súper orgulloso de lo que han sido estos Juegos Olímpicos para mí”, finalizó.