Paulinho y Richarlison celebran tras su victoria en la primera fecha ante Alemania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL LEAL-OLIVAS

Brasil vs Costa de Marfil EN VIVO | Hoy, domingo 25 de julio, desde las 3:30 a.m en México y Perú, el equipo brasileño enfrenta a los marfileños por la segunda fecha del grupo D de los Juegos Olímpicos. No te pierdas este emocionante encuentro de Tokio 2020. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Brasil vs Costa de Marfil: transmisión MINUTO A MINUTO



Brasil vs. Costa de Marfil: probables alineaciones

Brasil: Santos, Alves, Carlos, Nino, Guilherme, Luiz, Guimaraes, Claudinho, Paulinho, Richarlison y Cunha. DT: Andre Jardine

Costa de Marfil: Tape, Singo, Bailly, Dabila, I. Diallo, A. Diallo, I. Doumbia, Kessie, Eboue, Gradel y Kouame. DT: Soualiho Haidara.