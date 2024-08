Oro para Ecuador: Daniel Pintado ganó en marcha atlética en París 2024 y festejó como Cristiano [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ecuatoriano Brian Daniel Pintado se ha proclamado nuevo campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha en París 2024 al imponerse en la prueba disputada a los pies del Trocadero y la Torre Eiffel por delante del brasileño Caio Bonfim y el español Álvaro Martín.



Subcampeón mundial el pasado año en Budapest, Pintado dio el golpe de gracia justo antes de la última vuelta. Su cambio de ritmo brutal, no pudo ser seguido por Bonfim y por Martín, el vigente campeón universal.



El ecuatoriano marcó un crono de 1h18:55, por 1h19:09 del brasileño y 1h19:11 del español, que aventajó en un segundo al italiano Massimo Stano, campeón en Tokio 2020.

En su festejo, Pintado no tuvo mejor idea que celebrarlo como el futbolista portugués Cristiano Ronaldo: saltó, dio un giro y lo termino con el famoso ¡Siiiuuu!

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El legado de Cristiano Ronaldo es tal, que trasciende al futbol y su entorno, es capaz de llegar hasta otras disciplinas.



Aquí el marchista, Daniel Pintado, haciendo el mítico: SIUUUU!



CULTURAL, ICÓNICO, IMBORRABLE, MÍTICO E HISTÓRICO.



🐐🇵🇹🔥pic.twitter.com/odDhvrjbZt — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 1, 2024

La palabra del ecuatoriano Pintado

"En realidad no sabía que iba a pasar esto. Es un sueño hecho realidad. Ayer estaba inseguro, muy nervioso, sólo quería competir entre los mejores", comentó el atleta ecuatoriano que nació en Cuenca, quien admitió que sabía que tenía "una sexta marcha" y que debía de guardarla para el momento oportuno.



"Le di y en realidad pensé que faltaban dos vueltas, pero luego resulté que era la última. Cuando faltaban doscientos metros no podía más, pero me dije esto va a ser mío", señaló Pintado, que celebrará esta épica con su familia.