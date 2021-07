Álvaro Torres | Fuente: FPR

Se empezó con pie derecho. En su debut en los Juegos Olímpicos, el remero Álvaro Torres clasificó a cuartos de final tras quedar tercero en la serie 2 del individual masculino de remo y, tras este importante logro, brindó unas palabras a la prensa nacional en Tokio.

"Empezamos muy bien, espero que sea un gran motivador para el resto del equipo. A empezar con mucha fuerza, concentrados, cabeza arriba. Aún no he visto con quién me va a tocar, sé que vuelvo a correr el domingo (Japón) así que ahora a esperar ver contra qué país me toca y poder dejarlo todo", sostuvo Álvaro Torres.

En la misma línea, sostuvo: "Esta dedicatoria va para mi 'Papapa' que está en el cielo y sé que también viene apoyándome desde allá".

Álvaro Torres agradece las muestras de afecto desde Perú



Alvaro Torres quedó por pocos segundos en el tercer lugar | Fuente: IPD

En tanto al respaldo que viene mostrando el país durante su competencia en Tokio, agregó: "Me queda agradecer todo el apoyo de estos dias, hacen que este sueño sea mejor aún, siento que están conmigo a pesar de la distancia. Vamos con Tokio, arriba Perú".

Sobre la clasificación en remo, precisó: "Salí sin voltear hasta los últimos 750 metros, venía peleando el segundo puesto, al final entré tercero pero cerca del segundo y creo que se vienen unos buenos cuartos de final".

Álvaro Torres quedó tercero en su serie | Fuente: Comité Olímpico Peruano

