Comité Olímpico Internacional se pronunció sobre el inicio de los JJOO Tokio 2020 | Fuente: Juegos Olímpicos

Este miércoles Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, brindó una conferencia de prensa y ratificó que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en el 2021.

Asimismo, también ratificó que la capital japonesa será la sede del evento multidisciplinario deportivo más grande y negó que se postergue, pese a que el contexto mundial vive una segunda ola de la pandemia.

"No perdemos tiempo ni energía en conjeturas. Estamos plenamente concentrados en la ceremonia inaugural del 23 de julio. Nuestra tarea es organizar Juegos Olímpicos y no cancelarlos. No estamos especulando si los Juegos se llevarán a cabo, estamos trabajando en cómo se llevaran a cabo", indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó: "Por primera vez puede que no haya multitudes en Japón este verano debido a la pandemia. A todo el mundo le encantaría tener los estadios a plena capacidad. Si eso no es posible, respetaremos nuestros principios y esa es la organización segura. Esta es la primera prioridad. Todo lo demás debe tener una segunda prioridad".

En tanto a las medidas para menguar los impactos del coronavirus, precisó: "Estamos ganando confianza gracias a la eficacia de las contramedidas que se están aplicando ahora mismo en eventos deportivos en todo el mundo. Por eso tenemos tanta, tanta confianza. Si pensamos que los Juegos no pueden ser seguros, no lo haríamos".