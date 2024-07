"Llegó con solo seis años": los recuerdos del primer entrenador de Kimberly García en la marcha atlética

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Cañizares es un cubano con licenciatura en Educación Física que llegó al Perú hace tres décadas, y que desde entonces está instalado en El Tambo, el corazón del fondismo peruano ubicado en el departamento de Junín. Dedicado a la captación de talentos y trabajar el desarrollo psicomotor, la base pura del atletismo, conoció a una Kimberly García de apenas 6 años.

Luego de un intermedio y su retorno al Perú, pasó a preparar a Kimberly García para la alta competencia, con quien anduvo en sus primeros retos hasta dos ediciones de Juegos Olímpicos y participaciones en campeonatos mundiales. A horas de una jornada que podría ser histórica para el deporte peruano con los sucesos desde París, Pedro Cañizares atiende a RPP y evoca recuerdos sobre esa niña que comenzó en la marcha acompañando a sus primos, hasta ser -sin discusión- la mejor atleta de este país.

¿Qué significa para usted ver a Kimberly García convertida en la atleta que hoy es?

Para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que Kimberly fue formada acá en la Escuela de Marcha del Tambo desde temprana edad con nosotros. Y es emocionante, no solo para mí, sino para todos los miembros de la escuela, donde esperan con mucho optimismo la participación de ella en estos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo llega a Perú y en qué momento conoce a Kimberly?

Llegué al Perú en 1995 mediante un convenio de Cuba con Perú que tenían en el área del deporte. A mí específicamente me asignaron la zona de Huancayo, donde empezamos a trabajar en función de detectar talentos deportivos. Nosotros nos percatamos que una de las condiciones, tanto de situación climática como de estructura geográfica, era idónea para empezar a desarrollar el evento en la disciplina de la marcha atlética.

Ahí es donde aparece Kimberly por primera vez, siendo niña de seis años aproximadamente y empieza a dar sus primeros pasos en esta especialidad, junto con otros atletas que también posteriormente obtuvieron resultados a nivel de Sudamérica y del mundo.

¿Antes de eso ella ya entrenaba con alguien?

En esa época ella no tenía entrenador, no participaba, lo que hacía era hacer figuras de imitación, porque los primos de ella sí entrenaban la marcha conmigo. A ella le gustaba el movimiento y hacía su mímica inicial hasta que empezó la formación con nosotros. A esa edad no se practica la marcha atlética como tal, es un programa encaminado a la psicomotricidad de los niños, lo cual incluye carreras, saltos, lanzamientos y la propia marcha. El programa COLASAM continúa, tenemos niños que son los futuros marchistas que van a representar al Perú en los Juegos Olímpicos de 2032 y 2036.

Cañizares entrenó a Kimberly García, Evelyn Inga y César Rodríguez, los tres actualmente en París 2024Fuente: Federación Atletismo

Entonces así empezó Kimberly.

Yo me fui a mi país tras cumplir la misión. Luego Kimberly pasó a entrenar y dar sus primeros pasos en la marcha atlética con un profesor que se quedó con la mayoría de los alumnos que había dejado en la captación, que se llama Pablo Callupe. Estuvo ahí hasta el 2004 que regreso al Perú y se incorpora al grupo ya para entrenar específicamente marcha.

Me acuerdo que va a su primera participación internacional en los sudamericanos escolares y ya desde esa etapa se empiezan a manifestar las mismas cualidades que nosotros habíamos detectado de ella al principio, que era un talento deportivo de forma general, pero específicamente en marcha atlética.

Con nosotros llegó a ser la primera sudamericana que bajaba de 1h 30min en los 20 kilómetros, fue campeona panamericana, subcampeona panamericana, campeona Iberoamericanos y logró en el ‘top 10’ del mundo. Participó con nosotros en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud y luego en dos Juegos Olímpicos absolutos.

¿Qué recuerda de su primera participación en Juegos Olímpicos, en Río, donde fue la mejor latinoamericana?

Ya iba avanzando hacia logros superiores, lo cual está demostrando hoy que está más consolidada, más fortalecida. La característica de ella es que siempre demostraba de que podía ser una gran figura a nivel del mundo, poco a poco. Nosotros nos centramos en fortalecer y en mejorar las capacidades físicas de los atletas, teniendo en cuenta que son seres humanos, no practicamos mucho el querer campeonar desde chicos ni acelerar etapas, cosa de que lleguen a la etapa y edad idónea a lograr grandes resultados.

¿Qué pasó con Kimberly en Tokio 2020?

Por entonces fue la pandemia, hubo dificultades, muchas paradas intermedias en el entrenamiento, solo mantenimiento de la técnica en espacios reducidos y cosas que hizo variar el plan que ella tenía para conseguir un buen resultado en Tokio. Eso influyó mucho, principalmente porque en la Sierra no se podía salir a ningún lado. No se hizo ninguna base, hubo problemas de algunas molestias o lesiones que empezó a presentar ella y eso hizo variar mucho su plan de entrenamiento, lo cual conspiró para que en Tokio no hubiera una actuación destacada como fue en Río.

Bajo el análisis de un profesional, ¿cómo cree que llega Kimberly a París 2024?

Llega en muy buenas condiciones, todo el pueblo peruano está a la expectativa de que nos dé una gran alegría y sea la primera medallista olímpica después de mucho tiempo. Para nosotros será una gran satisfacción que eso suceda. Todo lo que se ha manifestado en estos últimos años, avala de que esto pueda suceder.

La marcha no es igual que las pruebas de velocidad u otras disciplinas del atletismo. ¿Por qué? Los marchistas tienen que trazar su estrategia en dependencia del comportamiento de un grupo de jueces y eso hace variar u obliga al atleta a aplicar determinadas tácticas. Por eso los pronósticos en la marcha no son tan exactos como en otras disciplinas. Los jueces se convierten en parte de la decisión final para que un atleta alcance una marca o una medalla. Esperamos que el arbitraje sea consecuente, que no haya ningún problema.

Cañizares junto a Kimberly García, durante un subcampeonato en Ecuador (2018)Fuente: Federación Atletismo

Lo que comenta le sucedió a Evelyn Inga, que le sancionaron con dos minutos en el Mundial de Antalya y quedó fuera del podio.

Así es, por eso es que la táctica depende de varios factores, porque muchas veces los atletas van bien preparados a una competencia y se enfrentan a un grupo de jueces que tienen una evaluación es subjetiva, eso determina mucho la posición que puede alcanzar un atleta. En este caso, puede pasar de que empiecen a señalar falta, que les manden a pit lane (zona de reserva) y lo peor es que te descalifiquen. Los atletas de alto rendimiento tienen que estar muy pendientes de cómo se va comportando la evaluación de los árbitros durante todo el recorrido.

¿Qué representa Kimberly García en El Tambo y principalmente en los pequeños deportistas?

Ella es una gran referente para los atletas, no solo de la Escuela de Marcha de El Tambo, sino para los demás atletas que practican la marcha en el país. Y por eso es que todos están pendientes, todos, hasta los niños de seis años que tenemos nosotros aquí, todos están pendientes de ese día y creo que ni van a dormir mirando la actuación de ellos.