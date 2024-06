Kylian Mbappé se queda fuera de la lista de Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024

Francia no tendrá a su estrella para los Juegos Olímpicos. Este lunes se confirmó que Kylian Mbappé no está incluido en la prelista de convocados por el entrenador Thierry Henry de cara a la participación de 'Les Blues' a París 2024.

Mbappé, que se perfilaba como el líder del combinado galo, no aparece entre los 25 convocados en medio de su inminente anuncio como nuevo jugador de Real Madrid.

Hay que indicar, que Real Madrid ya le había comunicado a la Federación Francesa de Fútbol (FEF) su rígida posición de no ceder a ningún jugador francés de su plantilla.

Recordemos que, según la normativa, puede haber tres futbolistas mayores de 23 años en las citaciones de los Juegos Olímpicos. En ese sentido, el DT Henry llamó a Lacazette (Olympique Lyon) y a Mateta (Crystal Palace). Aún cuenta con un cupo que no fue revelado.

La molestia por la ausencia de Kylian Mbappé

“No hay que trazar una línea de esperanza. No sabemos lo que va a pasar, pero les debo una lista bastante real, pero no empezar a hacer cosas que no son reales. La lista puede evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse. No se cierra la puerta a nadie. No hay discusión. Vienes, preguntas, se te dice que no y te vas. La última vez que recibí tantos rechazos estaba en el instituto”, declaró Henry sobre la asuencia de Kylian Mbappé.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋



Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

La prelista de Henry sin Mbappé:

Arqueros: Lucas Chevalier (Lille), Guillaumes Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC) y Robin Risser (Dijon).

Defensas: Kiliann Sildillia (Friburgo), Bafodé Diakité (Lille), Castello Lukeba (Leipzig), Maxime Estève (Burnley), Lenny Yoro (Lille), Adrien Truffert (Rennes) y Bradley Locko (Brest).

Medios: Warren Zaire-Emery (PSG), Khéphren Thuram (Niza), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Mónaco), Enzo Millot (Stuttgart), Andy Diouf (Lens), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes) y Lesley Ugochukwu (Chelsea).

Delanteros: Bradley Barcola (PSG), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Matthys Tel (Bayern Múnich), Michael Olise (Crystal Palace) y Arnaud Kalimuendo (Rennes).