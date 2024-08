Nicolás Pacheco: "Si queremos exigir medalla en Los Ángeles el apoyo tiene que ser continuo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juegos Olímpicos Nicolás Pacheco pide más apoyo para conseguir medalla en Los Ángeles 2028

El tirador peruano Nicolás Pacheco manifestó este domingo la necesidad de que las autoridades brinden apoyo constante a todos los deportistas nacionales si se pretende conseguir medallas en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2024.

"Hubo momentos muy difíciles en donde no he tenido apoyo y he tenido que pelearme para lograr lo que me merecía y eso no está bien porque competimos contra los mejores del mundo que no tienen esas dificultades. Si queremos exigir medalla en Los Ángeles esto tiene que cambiar, el apoyo tiene que ser continuo", manifestó a RPP tras llegar a Lima.

Nicolás Pacheco aclaró que el IPD sí les ha dado apoyo, pero su pedido es que esto sea permanente para así competir en igualdad de condiciones con el resto de atletas en eventos internacionales.

"No confundan, sí tenemos apoyo, de parte del IPD a través de la Federación, ahora el Comité Olímpico; sin embargo, no es suficiente y no es un apoyo continuo. Viene solo para eventos puntuales como el caso de los Juegos Panamericanos, para los Olímpicos sí obtuvimos más apoyo, pero una vez que nos clasificamos", expresó.

Pacheco se mostró muy conmovido por el recibimiento que tuvo en el aeropuerto Jorge Chávez y recalcó el gran soporte que fue su familia para él.

"Ha sido un honor haber sido recibido de esta manera. No me lo esperaba porque si bien es cierto fuimos por una medalla y estuvimos muy cerca quería regalarle esa alegría a mi país, pero igual creo que hay que rescatarse que se hizo un gran desempeño, conseguí una final olímpica que no se obtenía después de 32 años. Hay que seguir trabajando duro para lograrlo", indicó.

Gran participación

Nicolás Pacheco consiguió un diploma olímpico tras quedar sexto en el tiro skeet en París 2024. Es el segundo que recibe en su carrera deportiva.

El tirador nacional hizo equipo con Daniella Borda en la modalidad skeet mixto y finalizaron en el puesto 13. La dupla peruana derribó 139 platos.