El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, lamentó haber perdido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio ante el español Pablo Carreño, y señaló que dio "todo" lo que tenía.



"Lamento no haber ganado una medalla para mi país", dijo el de Belgrado en declaraciones a la prensa tras el encuentro por la presea, en el que cayó por 4-6, 7-6(6) y 3-6, y pidió perdón a los aficionados decepcionados.



"Así son los deportes. Lo he dado todo, lo que fuera que me quedaba en el tanque, que no era mucho; lo he dejado todo en la pista", aseguró el serbio.



"No pude dar los resultados esperados ayer ni hoy. El nivel de tenis bajó, por agotamiento tanto mental como físico, pero no lamento en absoluto haber venido a los Juegos Olímpicos", añadió.







Djokovic no se arrepiente de ir aTokio 2020

Djokovic considera que "no existen las coincidencias en la vida y todo pasa por una razón", y dijo que algunas de las derrotas más "descorazonadoras" de su carrera normalmente lo han fortalecido "en todos los sentidos" y que seguirá adelante para alcanzar París 2024.



"Espero que las consecuencias físicas no me creen un problema, algo de lo que no estoy seguro ahora", añadió.



El serbio también se refirió a sus arrebatos durante el encuentro de hoy contra Carreño, en el que rompió dos raquetas.



"No es bonito pero es parto de lo que soy. No me gusta hacer esas cosas, lo siento por enviar ese tipo de mensajes. Pero somos seres humanos, ¿sabes? Y a veces es difícil controlarse".

Novak Djokovic no se arrepiente de asistir a Tokio 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: TIZIANA FABI

