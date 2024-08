El desgarrador llanto de Carolina Marín, campeona olímpica en bádminton, tras una grave lesión en la semifinal de París 2024

La badmintonista Carolina Marín dominaba la contienda cuando su rodilla se dobló y no pudo seguir. "Se ha roto", declaró su entrenador finalizado el partido.

Momentos de angustia se vivieron en la semifinal de bádminton en los Juegos Olímpicos París 2024. La atleta española Carolina Marín, quien dominaba la segunda semifinal de bádminton ante la china Bing Jiao He, se dobló la rodilla derecha y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas ante la angustia de los españoles que llegaron estadio parisino de La Chapelle.

Marín mandaba en el marcador 21-14 y 10-6, cuando se produjo el accidente. Corrió hacia adelante y la pierna derecha no aguantó. La manera de taparse la cara con las manos, sus gritos y la inmovilidad en el suelo indicaron que la lesión era seria.



La medallista de oro en Río 2016 fue asistida de inmediato por los médicos y por su entrenador, Fernando Rivas. Tras algunos minutos, le pusieron una rodillera y, cojeando, regresó a la cancha. Sin embargo, no podía desplazarse. Se arrodilló sobre la cancha, metió la cabeza entre los brazos y lloró sin descanso, abrazada por Rivas y por todo el estadio, que la despidió de pie, con una gran ovación y con el corazón encogido.

Entrenador de Carolina Marín habla sobre lesión de badmintonista

Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, indicó que la deportista cree que la lesión que ha sufrido "no es justa" y "que no quería acabar su carrera así".

"Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto", dijo el técnico en el estadio parisino de La Chapelle, donde Marín disputaba las semifinales de París 2024 antes retirarse por una lesión en la rodilla derecha.



"No tenemos palabras. El nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación con la que estaba afrontando la semifinal... es muy duro", incidió Rivas, muy compungido al atender a los medios de comunicación.



El entrenador dijo que Marín supo inmediatamente que la lesión era grave. "Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, estar tranquilos y aceptar lo que hay", señaló.



"Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos", añadió.