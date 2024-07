“Perdón, Paraguay”: nadadora Luana Alonso anunció su retiro del deporte tras quedar sin opción de medalla en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con apenas 20 años, la nadadora paraguaya Luana Alonso sorprendió este sábado al anunciar su retiro de la natación, minutos después de terminar en el sexto puesto de la prueba de 100 metros en el estilo mariposa, en los Juegos Olímpicos 2024, con un tiempo de 1:03.09.

Visiblemente emocionada, la atleta sudamericana dijo desde la zona mixta que su participación en el evento no salió “como quería”, pero se mostró contenta de cerrar su etapa profesional en una competición de alto nivel.

“No me fue como yo quería, lastimosamente. Estoy muy sentimental porque fue mi última carrera, porque me retiro de la natación. Tengo tantos sentimientos, pero tomé la decisión de dejar, y estoy feliz de que mi última carrera sea en unos Juegos Olímpicos”, declaró a Claro Sports.

“Le pido disculpas a Paraguay, de corazón. Hice lo que pude a pesar de varias cosas. Estoy feliz de retirarme acá con el estadio lleno”, agregó.

Asimismo, anunció que tiene planeado estudiar Ciencias Políticas en Estados Unidos, con el objetivo de convertirse algún día en ministra de Deportes de Paraguay.

Luana Alonso aclaró que ya pensaba en el retiro desde antes de París 2024

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 250 000 seguidores, la deportista ratificó su decisión y agradeció a quienes la apoyaron durante su carrera.

“Perdón, Paraguay, solamente me queda agradecer”, escribió.

Ante las críticas que recibió por anunciar su retiro después de quedar eliminada de los Juegos Olímpicos, Luana señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que había tomado la decisión hace tiempo, descartando que se deba al resultado de su participación.

“¡Gente, mi decisión la tomé tiempo atrás! No fue por los juegos. Así que nada, me queda solo agradecerles a todos los que me apoyaron siempre”, se lee en su post.

La paraguaya debutó en los Juegos Olímpicos cuando apenas tenía 17 años, en Tokio 2020. Esa vez terminó cuarta en su manga eliminatoria de los 100 metros en estilo mariposa, pero con un tiempo que le valió ser el 28vo mejor registro entre 33 competidoras.