Sol Aguirre se despide de París 2024: "Se me parte el alma y corazón escribiendo esto"

A través de sus redes sociales, la peruana Sol Aguirre lamentó no seguir en carrera en el surf femenino en los Juegos Olímpicos París 2024. Señaló que lo intentó hasta el final luego que no superó a la china Siqi Yang.

"Lo siento mucho. Tan duro que es competir. Las decisiones que se deciden en milésimas de segundos que te pueden costar el heat. Que puedo decir, no entré en la sintonía de Teahupo’o. Pero sí lo intenté y luché hasta el final", publicó.

La deportista de 20 años, agregó: "Se me parte el alma y corazón escribiendo esto. Mas aun sabiendo todo lo que me esforcé para llegar hasta aquí. Sabiendo lo que soy capaz de hacer. Y que en pocos segundos se me vaya el sueño por el que tanto luché y el que varios de ustedes lucharon conmigo".

Sol Aguirre, además, opinó que está segura de que volverá a competir en unos Juegos Olímpicos: "El trabajo y sueño continúa. Con garra, corazón y alma sé que volveré a estar aquí".

No tuvo su mejor presentación. Sol Aguirre no pudo pasar el repechaje tras caer ante la china Siqi Yang, quedando fuera de los Juegos Olímpicos París 2024. La peruana sumó 4.50 puntos, mientras que la china obtuvo 8.67.



La participación de la peruana fue -casi- una réplica de su último partido. Aguirre no pudo coger buenas olas. De hecho, durante los primeros 10 minutos, espero la oportunidad para poder surfear, pero las olas no se lo permitieron.

La china, de tan solo 15 años, sufrió el mismo problema. Sin embargo, pudo coger dos buenas olas que le ayudaron a sumar un total de 8.67.