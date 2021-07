Nicolás Pacheco finalizó octavo en tiro skeet de Tokio 2020 | Fuente: IPD

La máxima exigencia en los Juegos Olímpicos había generado que, a pesar de su buen rendimiento en el primer día de clasificación, necesitaba de un pleno de puntos en la segunda jornada para avanzar a la final del skeet masculino en Tokio 2020.

Nicolás Pacheco acertó 50 platos de 50 posibles, hecho que le hubiera permitido ir directo a la final de skeet, sin embargo, el juez a cargo le amonestó restándole un punto que resultó decisivo.

“Por decisión del juez me quitaron un plato. No me voy a meter a discutir sobre la decisión del juez. A veces nos toca esas cosas, juega para uno y otra en contra”, dijo el tirador en declaraciones al Comité Olímpico Peruano.

El pedido no fue aceptado, por lo que Nicolás Pacheco accedió a un desempate con otros cinco deportistas, donde solo había cupo para tres. La ‘muerte súbita’ no resultó a su favor.

“Afronté el shoot off con mucha más fuerza. Fue una con los mejores del mundo. Me quedé afuera por poco, me siento un poco triste, no era el objetivo para el que vine”, reconoció el medallista panamericano en Lima 2019.





Nicolás Pacheco a París 2024

Nicolás Pacheco debutó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde quedó en el puesto 32. En su segunda experiencia, en Tokio, concluyó en el octavo lugar. Ahora ya se mentaliza para París 2024.

“Esto ya termino para mí y ahora voy a pensar en París. Esto me va a hacer más fuerte. Amo a mi país, amo mi gente. He hecho esto por ustedes”, indicó.

El tiro es el deporte que ha ofrecido tres de las cuatro medallas olímpicas que tiene el Perú en su historia, por lo que Nicolás Pacheco se quebró tras quedar solo a dos puestos de la final.

“Dejé hasta lo que no tenía en la cancha, ha sido la competencia más difícil de mi vida. Solo me queda gradecer a todos los que me apoyaron en este camino, a todos los peruanos. Les pido disculpas. Dejé todo en la cancha para luchar por esa medalla olímpica, que es mi sueño”, dijo.

Asimismo, pidió a las instituciones deportivas del Perú y la empresa privada seguir apoyando a los deportistas.

“Pido al IPD y Comité Olímpico que nos continúe apoyando, a la empresa privada para poder cumplir la clasificación a otros Juegos y luchar por ese sueño de una medalla para mi país. Lo quería lograr ahora, porque el país pasa por un momento difícil. Una pena no traer el logro, pero espero que la entrega y la fuerza que le metí a la competencia sea una alegría”, concluyó.

#AHORA El tirador Nicolás Pacheco dejó todo en la cancha con una formidable partipación pero lamentablemente su puntaje no alcanzó para clasificar a la final. En la imagen, Alessandro de Souza da fuerza a Nicolás. ¡Eres un grande, Nico! 🇵🇪 pic.twitter.com/73j09kFS1u — ipdperu (@ipdperu) July 26, 2021





NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.