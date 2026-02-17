Multideportes Juegos Olímpicos Insólito: Pietro Sighel culminó carrera de patinaje con el trasero por delante en los Juegos Olímpicos de Invierno [FOTOS] por Redacción RPP 17 de Febrero del 2026 9:45 AM · Actualizado el 17 de Febrero del 2026 9:45 AM 1/5 El italiano Pietro Sighel fue protagonista de un hecho insólito en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al culminar con el trasero por delante su prueba en los 500 metros en patinaje de velocidad. ( Fuente: EFE / Team Italia) Publicidad: