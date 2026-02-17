Últimas Noticias
Insólito: Pietro Sighel culminó carrera de patinaje con el trasero por delante en los Juegos Olímpicos de Invierno [FOTOS]

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
El italiano Pietro Sighel fue protagonista de un hecho insólito en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al culminar con el trasero por delante su prueba en los 500 metros en patinaje de velocidad.
El patinador local sufrió un choque en la recta final de la prueba y tuvo que realizar un brusco movimiento para mantenerse de pie, aunque esto significó que pase la meta de espaldas, con el trasero por delante.
Las imágenes de Sighel pasando la meta de esta manera nada ortodoxa se han vuelto virales en redes sociales.
Pietro Sighel fue protagonista del momento olímpico del día.
Pietro Sighel logró pasar a los cuartos de final de la prueba, que se disputarán el miércoles.
El italiano Pietro Sighel fue protagonista de un hecho insólito en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al culminar con el trasero por delante su prueba en los 500 metros en patinaje de velocidad. ( Fuente: EFE / Team Italia)

