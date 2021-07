Sin embargo, los bebés no estarán autorizados a hospedarse en la Villa Olímpica. | Fuente: AFP

Las deportistas con bebés en edad lactante serán autorizadas "en caso necesario" a llevar a sus hijos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunciaron los organizadores después de haber sido criticados por sus estrictas reglas sobre la presencia de las familias de los participantes en los Juegos.

Las familias de los deportistas presentes en los Juegos Olímpicos (23 de julio-8 agosto) no tienen derecho a asistir al evento debido a la pandemia, en virtud de las reglas sanitarias que obligaron a una drástica reducción del número de personas autorizadas a entrar en Japón.

Pero los responsables de los Juegos hicieron una excepción para los bebés en edad lactante "después de examinar cuidadosamente esta situación única".

Sin embargo, esos bebés no estarán autorizados a hospedarse en la Villa Olímpica, y deberán ser alojados en establecimientos privados, como hoteles.

"El hecho de que tantas deportistas con niños pequeños puedan seguir compitiendo al más alto nivel es una fuente de inspiración", declaró Tokio 2020 en un comunicado publicado este miércoles, añadiendo que los organizadores estaban "determinados a hacer todo lo posible para permitirles participar en los Juegos".

Reacciones

La estrella estadounidense de fútbol Alex Morgan, cuya hija Charlie tiene un año de vida, consideró que estas medidas no son suficientes.

La doble campeona del mundo y oro olímpico en 2012 en Londres tuiteó: "No estoy segura de lo que significa 'en caso necesario'. ¿Eso lo decide la madre o el COI? Son las madres olímpicas quienes os lo dicen. ES NECESARIO. Nadie ha contactado conmigo para decirme si puedo llevar a mi hija a Japón y salimos en siete días".

Varias deportistas mostraron sus quejas sobre las reglas en las redes sociales. La jugadora de básquet canadiense Kim Gaucher confesó sentirse "obligada a decidir entre ser una mamá que amamanta o una deportista olímpica".

Pero la jugadora aplaudió el giro de los organizadores. "Me he despertado con una gran noticia esta mañana: Sophie puede venir a Tokio. Muy aliviada por no haber tenido que tomar esta decisión", declaró en un video. (AFP)



