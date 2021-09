El peruano Efraín Sotacuro quedóen el puesto 7 en la maratón de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020| | Fuente: AFP | Fotógrafo: KAZUHIRO NOGI

El peruano Efraín Sotacuro ocupó el séptimo lugar en la maratón masculina T46 de los Juegos de Tokio 2020 y consiguió el segundo Diploma Paralímpico de su carrera. En tanto, Carlos Sangama cruzó la meta en el puesto 11.

El paradeportista Efraín Sotacuro hizo un tiempo de 2h41min20s. En tanto, Carlos Sangama cruzo la meta tras 3 horas y 50 centésimas de segundo. Así terminó la participación peruana en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

El ganador de la maratón T46 a fue el chino Chaoyan Li culina T46 con un tiempo de 2:25:50. Además impuso un nuevo récord paralímpico. El segundo lugar fue para el brasileño Alex Pires da Silva con un tiempo de 2:27:00. El tercer lugar fue para el japonés Tsutomu Nagata con 2:29:33

Perú cerró su participación en los Juegos paralímpicos con una medalla de oro, que lo logró Angélica Espinoza en taekwondo. Además, se suma cuatro diplomas obtenido por Rodrigo Santillán, Rosbil Guillé, Israel Hilario y Efraín Sotacuro.



Revive la transmisión de la maratón de los Juegos Paralímpicos

8:00 p.m. | Cruza la meta Carlos Sangama y culmina su participación en los Juegos Paralímpicos con 3 horas y 50 centésimas de segundo.

7:40 p.m. | Efraín Sotacuro cruzó la meta en el séptimo puesto. El peruano cronometró un tiempo de 2:41:20.

7:19 p.m. | El chino Chaoyan Li ganó la maratón masculina T46 de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 con un tiempo de 2:25:50. Además impuso un nuevo récord paralímpico. El segundo lugar fue para el brasileño Alex Pires da Silva con un tiempo de 2:27:00

7.06 p.m. | Efrín Sotacuro se mantiene en el puesto 7 de la clasificación general tras recorrer 30 km en 2:11:21. El primer lugar es para el chino Chaoyan Li con un tiempo de 2:00:05

6:45 p.m. | Tras los 30 km, Efraín Sotacuro se ubica en el puesto 7 con un tiempo de 1:51:51. El primer lugar es para el chino Chaoyan Li con un tiempo 1:43:12.



6:30 p.m. | Tras 25 km, Efrain Sotacuro se mantiene en el puesto ocho de la clasificación general on un tiempo de 1:32:40. En tanto, Carlos Sangama se ubica en el puesto 11 con 1:38:05. El primer lugar es para el chino Chaoyan Li con 1:26:46



Maratón en Juegos Paralímpicos Tokio 2020



5:47 p.m. | Efrain Sotacuro se mantiene en el puesto ocho de la clasificación general tras 15 km con un tiempo de 55:04. En tanto, Carlos Sangama está noveno con un tiempo de 56:59

5:30 p.m.| Tras 10km, Efraín Sotacuro se mantiene en el octavo lugar con un tiempo de 36:34. En tanto, Carlos Sangama se ubica en el noveno puesto con un tiempo de 37:26



5:15 p.m.| Tras los primeros 5km, Efrain Sotacuro está en el puesto ocho con un tiempo de 18:17. En tanto, Carlos Sangama cronometró 18:30. El primer lugar es para el australiano Michael Roeger con un tiempo de 17:17.

5:00 p.m.| Llueve en Tokio.

4:50 p.m | Empezó la competencia de maratón en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020



Dos peruanos estarán en competencia de maratón en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 | Fuente: Proyecto Legado / ANPPerú

LA PREVIA

Efraín Sotacuro participará por segunda vez en Juegos Paralímpicos. El paradeportista peruano espera superar su desempeño en Río 2016, en el que quedó en el cuarto lugar.



Para esta ocasión, Sotacuro ha puesto énfasis en mejorar un aspecto clave que impidió, hace cinco años en Río, alcanzar el podio: la hidratación. El no tener acceso al agua en aquellos Juegos (la reglamentación impide entregarle una botella abierta y él, debido a no contar con los ante brazos y las manos no podía abastecerse solo) lo relegó al cuarto lugar.

"Hemos estado trabajando un aditivo que, espero, pueda funcionar. Pero estamos bien preparados. Sicológicamente también, he hecho un buen trabajo con Jessica Galdós, y mentalmente sé que estoy llegando muy bien. Correr no es fácil. Muchos dicen que es una cosa de locos", comentó a la página oficial de la Asociación Nacional Paralímpica del Peru.

Carlos Sangama también se ilusiona con su participación en Tokio 2020. "Nos hemos preparado bien. Venimos a dar sorpresas. Trabajar con Efraín es bastante agradable, no solo por el apoyo sino por la forma en la que hemos podido cumplir hasta el momento y las indicaciones de nuestros entrenadores", señaló el deportista.

Sangama será uno de los 12 competidores en la prueba. "Vamos a correr en forma estratégica. Trataremos de ir juntos, en la medida de las posibilidades y en determinado punto de la carrera, viendo cómo se presentan las cosas, ya podremos ir al paso de cada uno", explicó.





¿A qué hora se inicia la maratón en Tokio 2020?

Efraín Sotacuro y Carlos Sangama iniciará su participación en la maratón masculina T 46 de los Juegos Paralímpicos este sábado 4 de setiembre, a partir de las 4:50 p.m. de Perú



¿Dónde ver la maratón de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020?

La competencia será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por los canales de YouTube de Paralympic Games Oficial y Marca Claro. El minuto a minuto lo puedes seguir en la página web de RPP.

