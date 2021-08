Melissa Baldera y Rosbil Guillén consiguieron marcas personales en los Juegos Paralímpicos | Fuente: Asociación Nacional Paralímpica del Perú

El esfuerzo de Melissa Baldera y Rosbil Guillén este domingo en el Para Atletismo de los Juegos Paralímpicos dio sus frutos. Los dos consiguieron superar no solo sus mejores registros personales, sino que establecieron sendos récords nacionales para la distancia de los 100 y 1,500 metros, respectivamente. Ambos en la categoría T11.

Rosbil, en el primer turno, y en una carrera accidentada, finalizó cuarto en la serie de los 1,500 y séptimo en la clasificación general. Cronometró 4min19s49c para la distancia, aunque no logró clasificar a la ronda final.

“Sin ser mi especialidad, ha sido una prueba bastante rápida. Yo soy de distancias mayores, pero igual considero que dimos nuestro máximo esfuerzo y nos quedamos muy cerca de la clasificación a la final”, señaló.

Luego, Melissa Balderas rebajó 16 segundos el récord de los 100 metros al cronometrar 13 segundos y 90 centésimas. Es la primera vez que ella corre por debajo de los 14 segundos.

“Pensé que me había estancado en esos 14 segundos. No podía rebajar esa marca y mira, ahora lo he venido a conseguir. Así que más feliz no puedo estar. Para mí es un gran logro”, afirmó, tras la carrera en la que participó con su guía Edert Yllescas.

Melissa ya ha participado en los 400 metros y ahora en los 100. Le resta una participación más en los 200m

.

