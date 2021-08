Notre stade, c’est Paris

Notre terrain de Jeux, c'est la France

Notre public, c'est le monde !



Le 8 août tout commence

-

Our stadium is Paris

Our playground is France

Our audience is the world



August 8, everything begins



🎶 @Woodkid / 📹 Valentin Petit pic.twitter.com/XtLsI0S8Ku