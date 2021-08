Rodrigo Santillán tiene 16 años | Fuente: ANPPerú

El primer día de competencias en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 dejó al Perú su primer diploma oficial luego que el Para nadador Rodrigo Santillán finalizara octavo en los 100 metros, estilo espalda, categoría S2.

Él se convirtió en el primer Para nadador en clasificar a una final en 17 años, habiendo sido el último Jimmy Eulert -ganador de cinco medallas paralímpicas, incluyendo dos de oro- en Atenas 2004. “Estoy muy contento. He quedado entre los ocho mejores del mundo. No ha sido fácil. El camino hasta aquí ha sido duro y lleno de sacrificios, pero bien ha valido la pena. Me queda otra prueba más y luego a enfocar toda la energía pensando en Santiago 2023 y en los próximos Paralímpicos, los de París 2024”, señaló.



Rodrigo Santillán, de solo 16 años, volverá a nadar el 1 de setiembre en los 50 mariposa, prueba en la que buscará también rebajar su récord y tentar una nueva clasificación a la final.

Dunia Felices compitió esta mañana en los 200 metros, estilo libre, categoría S5. Ella finalizó sexta en la segunda serie y undécima en la clasificación general. El jueves por la noche (hora peruana) competirá en los 50 mariposa.

Este jueves, 26 de agosto, también marcará el debut en Tokio 2020 del Para atleta Rosbil Guillén, quien disputará la final de los 5,000 metros, categoría T11 (reservada para personas con discapacidad visual) y el de Niel García, en el Para powerlifting, división hasta los 59 kilos.

Un total de 11 Para deportistas defienden los colores del Perú en estos Juegos Paralímpicos.

¡Y ahora vamos por más!

Fuente: Asociación Nacional Paralímpica del Perú

NUESTRO PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.