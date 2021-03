Yohan Blake estrella del atletismo mundial. | Fuente: AFP

El velocista jamaiquino Yohan Blake, cuádruple medallista olímpico, afirmó que preferiría perderse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que ponerse la vacuna contra la COVID-19.



"Me mantengo igual, no quiero la vacuna", dijo Blake al diario 'Jamaica Gleaner' tras competir el sábado en unas pruebas clasificatorias por la Asociación Administrativa Atlética de Jamaica celebradas en el estadio nacional de Jamaica.



"Prefiero perderme los Juegos Olímpicos que ponerme la vacuna. Yo estoy feliz", reafirmó el medallista de oro en relevos 4x100 metros en Río 2016 al citado medio, pero sin explicar el motivo.



"No quiero entrar en eso ahora, pero tengo mis razones", enfatizó el atleta de 31 años, quien arribó tercero en su prueba del sábado en los 200 metros lisos.



Yohan Blake. | Fuente: AFP

La organización de Tokio 2020 ya advirtió que no va a obligar a los países a que sus deportistas vayan vacunados a los Juegos, pero algunos Comités Olímpicos ya han empezado a poner las primeras dosis, como Lituania, Hungría, Serbia, Israel y Singapur.



Alemania, Canadá, Gran Bretaña e Italia ya han confirmado que no pedirán prioridad para los suyos.



Blake ya se había pronunciado en contra de la vacunación a principios de febrero.



El evento deportivo llevado a cabo el sábado fue uno de los ocho celebrados en Jamaica, marcando el regreso atlético de mayor escala en el país caribeño desde que se supo del primer caso de la covid-19 en dicho territorio.



Blake aún se mantiene como el segundo velocista más rápido en la historia en las pruebas de 100 y 200 metros lisos, al marcar 9.69 y 19.29 segundos, respectivamente.





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana