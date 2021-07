Ángelo Caro tiene 21 años | Fuente: EFE

El último sábado todos los peruanos estuvimos pendientes de los trucos de Skate de Ángelo Caro, joven deportista chiclayano de 21 años que, pese a su mal inicio en la competencia, dio cátedra de persistencia y terminó siendo parte de los cinco mejores en su categoría en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En un video inédito difundido a través de redes sociales, tanto Ángelo como Fabrizzio, su hermano mayor, todavía niños y con mucha ilusión, cuentan cómo el deportista llegó a relacionarse con este deporte en las calles de San Miguel hasta convertirse en un profesional.

"Vivo en Lima, el skate es algo que siempre tengo que llevar a donde voy, es como mi vida. Es mi compañero, siempre está conmigo en todos los sitios. Con él puedo hacer trucos, puedo vivir buenas experiencias", se escucha decir a Ángelo Caro.

En tanto a cómo fue el primer acercamiento, Fabrizzio dio más detalles de cómo fue su cómplice desde el inicio: "Él empezó a montar porque un día me vio a mí montar el skate que era de un amigo. Mi hermano es de esas personas que nunca se cansan, parece que tuviera pilas recargables. SIempre que vamos a montar, no calienta, de frente hace los trucos más complicados".

"Jugábamos fútbol en ese tiempo, Ángelo me dijo que le preste el skate, que él también quería probar porque no sabíamos qué era. Entonces cuando lo montó parece que se enamoró y a toda mi familia le dijo que ya no quería jugar fútbol, que queria montar skate. Así empezó y me gustó tanto cómo montaba mi hermanito que empecé a grabarlo hasta que pudo conseguir su primer auspicio", contó Fabrizzio.

Angelo Caro quedó quinto en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 | Fuente: EFE

Angelo Caro, de la admiración a la superación

En el mismo video, Ángelo Caro, todavía niño, sostiene: "Espero ver a un pro, a uno de los que compite en el Street League, como Nyjah (Huston)". Casualmente, el último sábado, en la final de Skate de los Juegos Olímpicos 2020, el peruano pudo enfrentarse a su ídolo estadounidense y lo superó en la tabla de posiciones final.

El primer lugar fue para Horigome Yuto de Japón (37.18), luego Kelvin Hoefler de Brasil (36.15), Jaffter Eaton de EEUU (35.35), Vincent Milou de Francia (34.14), Ángelo Caro de Perú (32.87), Aurelien Giraud de Francia (29.09), Nyah Huston de EEUU (26.10) y Gustavo Ribeiro de Portugal (15.05).