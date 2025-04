Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder ya en semifinales: así marchan los playoffs de la NBA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Cleveland Cavaliers destrozaron 138-83 a los Miami Heat y clasificaron a las semifinales de los playoffs de la NBA. Esta aplastante victoria selló la segunda ‘barrida’ (4-0) de la postemporada, luego de la clasificación -el pasado fin de semana- de los Oklahoma City Thunder, que despacharon a los Memphis Grizzlies también en cuatro partidos.

Los playoffs de la NBA, que se disputan en llaves al mejor de siete partidos, se encuentran en una semana que podría definir a los demás clasificados a las semifinales.

A continuación, un repaso de las llaves que aún no se definen y los partidos restantes:

Conferencia Este

-Cleveland Cavaliers vs. Miami Heat

Los Cavaliers, uno de los mejores equipos de la temporada, arrasaron con los Miami Heat en cuatro juegos.

Juego 1: Cavaliers 121, Heat 100

Juego 2: Cavaliers 121, Heat 112

Juego 3: Cavaliers 124, Heat 87

Juego 4: Cavaliers 138, Heat 83

-Boston Celtics vs. Orlando Magic

Los Celtics, vigentes campeones de la NBA, lideran la llave 3-1 y podrían sellar su clasificación este martes, 29 de abril, en Orlando.

Juego 1: Celtics 103, Magic 86

Juego 2: Celtics 109, Magic 100

Juego 3: Magic 95, Celtics 93

Juego 4: Celtics 107, Magic 98

Juego 5: Magic vs. Celtics (Martes, 29 de abril)

Juego 6: Celtics vs. Magic (Jueves, 1 de mayo)*

Juego 7: Magic vs. Celtics (Sábado, 3 de mayo)*

* Se jugarán solo si es necesario.

-New York Knicks vs. Detroit Pistons

Pese a ser una serie pareja, los Knicks van ganando 3-1 y este martes, 29 de abril, podrían sellar su clasificación en Detroit.

Juego 1: Knicks 123, Pistons 112

Juego 2: Pistons 100, Knicks 94

Juego 3: Knicks 118, Pistons 116

Juego 4: Knicks 94, Pistons 93

Juego 5: Pistons vs. Knicks (Martes, 29 de abril)

Juego 6: Knicks vs. Pistons (Jueves, 1 de mayo)*

Juego 7: Pistons vs. Knicks (Sábado, 3 de mayo)*

* Se jugarán solo si es necesario.

-Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks

Los Pacers lideran la serie 3-1 y todo podría definirse este martes, 29 de abril, en Milwaukee.

Juego 1: Pacers 117, Bucks 98

Juego 2: Pacers 123, Bucks 115

Juego 3: Bucks 117, Pacers 101

Juego 4: Pacers 129, Bucks 103

Juego 5: Bucks vs. Pacers (Martes, 29 de abril)

Juego 6: Pacers vs. Bucks (Viernes, 2 de mayo)*

Juego 7: Bucks vs. Pacers (Domingo, 4 de mayo)*

* Se jugarán solo si es necesario.



Conferencia Oeste

-Oklahoma City Thunder vs. Memphis Grizzlies

Serie definida, los de Oklahoma ‘barrieron’ a sus rivales en cuatro partidos.

Juego 1: Thunder 131, Grizzlies 80

Juego 2: Thunder 118, Grizzlies 99

Juego 3: Thunder 114, Grizzlies 108

Juego 4: Thunder 117, Grizzlies 115

-Houston Rockets vs. Golden State Warriors

Warriors lideran la serie 3-1 y todo podría definirse este miércoles en San Francisco.

Juego 1: Warriors 95, Rockets 85

Juego 2: Rockets 109, Warriors 94

Juego 3: Warriors 104, Rockets 93

Juego 4: Warriors 109, Rockets 106

Juego 5: Warriors vs. Rockets (Miércoles, 30 de abril)

Juego 6: Rockets vs. Warriors (Viernes, 2 de mayo)*

Juego 7: Warriors vs. Rockets (Domingo, 4 de mayo)*

* Se jugarán solo si es necesario.

-Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves

Los Timberwolves lideran la serie 3-1, y todo podría definirse este miércoles en Minnesota.

Juego 1: Timberwolves 117, Lakers 95

Juego 2: Lakers 94, Timberwolves 85

Juego 3: Timberwolves 116, Lakers 104

Juego 4: Timberwolves 116, Lakers 113

Juego 5: Timberwolves vs. Lakers (Miércoles, 30 de abril)

Juego 6: Lakers vs. Timberwolves (Viernes, 2 de mayo)*

Juego 7: Timberwolves vs. Lakers (Domingo, 4 de mayo)*

* Se jugarán solo si es necesario.

-Denver Nuggers vs. Los Angeles Clippers

Serie igualada 2-2, podría irse a un séptimo partido.

Juego 1: Nuggets 112, Clippers 110 (OT)

Juego 2: Clippers 105, Nuggets 102

Juego 3: Clippers 117, Nuggets 83

Juego 4: Nuggets 101 vs. Clippers 99

Juego 5: Clippers vs. Nuggets (Martes, 29 de abril)

Juego 6: Nuggets vs. Clippers (Jueves, 1 de mayo)

Juego 7: Clippers vs. Nuggets (Sábado, 3 de mayo)*

* Se jugará solo si es necesario.