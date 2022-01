Angélica Espinoza fue elegida como la mejor para taekwondista 2021

Sigue cosechando elogios. La peruana Angélica Espinoza fue elegida como la mejor Para taekwondista en 2021, así lo dio a conocer la Federación Mundial de Taekwondo.

La deportista peruana, que ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, recibió el apoyo mayoritario del público que voto a su favor en una encuesta realizada por la Federación Mundial de Taekwondo.

“Hubo tantos atletas olímpicos, paralímpicos, árbitros y entrenadores maravillosos en 2021 que no sé cómo el público decidió por quién votar. Felicitaciones a todos los ganadores de Best of 2021, pero también felicitaciones a todos aquellos que recibieron votos y contribuyeron a un año de gran éxito para el Taekwondo. 2021 fue un año que nunca olvidaremos. Fue un año que mostró lo mejor de nuestro deporte no solo en términos de medallas y excelencia deportiva, sino también en términos del poder del Taekwondo para unir y celebrar lo mejor de la humanidad”, señaló el presidente de World Taekwondo, Chungwon Choue.

Angélica Espinoza ganó el oro en el evento femenino de -49 kg con una exhibición dominante convirtiéndose en la primera peruana en ganar el oro Paralímpico en 21 años y en ganar la primera medalla Paralímpica del país en Tokio 2020.

Angélica Espinoza | Fuente: IPD

.