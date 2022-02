Angelo Caro quiere entrenar fuerte para ganar una medalla en París 2024 | Fuente: Proyecto Legado Juegos Panamericanos

Angelo Caro piensa en grande. Desde su gran participación en Tokio 2020, el deportista peruano no ha parado de soñar con ganar una medalla olímpica para el Perú. Por eso ha tomado la decisión de radicar en Europa, con miras a París 2024.

"En abril me voy a vivir a Europa, para mejorar mi nivel. Aquí estaré un año. Primero me voy a España y espero que me vaya bien, me dedicaré a competir y entrenar, de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Luego, proyecto viajar a Estados Unidos un año más", afirmó Angelo Caro.

Acostumbrado a asumir desafíos grandes, Angelo Caro entrenará y competirá con los mejores del ‘Viejo Continente’, tomando como base la mítica plaza ‘Skate Agora’, una sede ubicada frente al mar de Barcelona y que está homologada por la Street League Skateboarding.

"Aprendí mucho en Perú y en América Latina, pero en Europa puliré la parte técnica. Me pone triste dejar muchas cosas, como la familia, la comida y el skatepark de Legado, donde entreno. Aquí crecí y este recinto tiene hasta mi nombre. Me gustaría caminar por la sede y que mis hijos vean el reconocimiento. Valdrá la pena el sacrificio para traerle una medalla a mi país", agregó.

Angelo Caro se recupera de una lesión

Nuestro deportista seguirá entrenando en el único skatepark olímpico del país, ubicado en el Complejo Panamericano Costa Verde, administrado por el Proyecto Legado el cual cumple con los estándares del sistema de certificación internacional World Skate, organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI), para albergar eventos de talla internacional.

"Sigo en mi etapa de recuperación, después de todas las competencias que afronté el año pasado. En los Juegos Panamericanos de Cali ya tenía tres lesiones, pero entregué todo para cerrar bien el 2021", recuerda tras ganar la medalla de plata.

