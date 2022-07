Kimberly García León celebra con la bandera de Perú tras ganar la competencia de 35km en marcha en el Mundial de Atletismo | Fuente: AFP vía Getty Images | Fotógrafo: ANDY LYONS

Tras ganar dos medallas de oro en los 20 y 35 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo Oregon 2022, la atleta peruana Kimberly García alista sus maletas para regresar a casa y, sobre todo, recibir el reconocimiento de todos sus compatriotas.

Kimberly García tiene planeado arribar este martes, 26 de julio, a Lima. Su vuelo procedente de Estados Unidos está programado para las 00:26 horas.

La marchista se convirtió en la primera atleta peruana en ganar dos medallas de oro en la misma edición de un campeonato internacional.

Además, Kimberly García rompió su récord nacional por más de cuatro minutos en la competencia de 35km. También logró récord de campeonato y batió récord sudamericano de 2:39.16.

"Me he preparado muchísimo, trabajando muy duro para conseguir esto. Ha sido mi sueño desde muy pequeña y cumplirlo me hace estar orgullosa de mí misma", dijo García el viernes tras culminar un doblete de marcha con el que ni siquiera ella misma contaba.

"Estoy muy contenta con estas medallas. La verdad, no esperábamos ganar, sí ubicarnos en un buen lugar pero a cada competencia venimos a pelear", reconoció.

La bicampeona Kimberly García cruzando la meta en el Mundial de Oregón | Fuente: AFP vía Getty Images | Fotógrafo: ANDY LYONS

Kimberly García pide apoyo a deportistas

En conversación con RPP, Kimberly García pidió que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y las federaciones de las distintas disciplinas sigan apostando por los deportistas. "No esperemos a que ganen algo grande por sí solos para recién apoyarlos", dijo.



Kimberly García explicó que el respaldo de las empresas privadas ha sido importante para completar su preparación. "No habría podido hacer mi preparación para llegar en buenas condiciones a este mundial", añadió.

Kimberly García dejó el nombre del Perú en alto | Fuente: AFP vía Getty Images | Fotógrafo: CARMEN MANDATO

.