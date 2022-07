El atleta peruana Jaime León recibió el reconomiento de Legado tras destacar en el Mundial máster en Finlandia. | Fuente: Proyecto Legado

Tras consagrarse subcampeón mundial máster de Atletismo en Finlandia, Jaime León (80 años) regresó al único Estadio Atlético olímpico del país, junto al histórico promotor del fondismo peruano, Jorge ‘Chupo’ Arriola, para ser reconocidos por el Proyecto Legado.

El director ejecutivo de Legado, Federico Tong Hurtado, entregó dos trofeos Legado y luego develó una foto conmemorativa en honor a los deportistas, que son amigos hace más de seis décadas, por ser ellos fuente de inspiración para las nuevas generaciones de atletas y por una vida entregada al deporte.

“En esta oportunidad les confesaré que entrené poco o tal vez hubiera sido el campeón. Sucede que después de la pandemia, sufría la partida de mi esposa. Tuve poco tiempo para prepararme y sentía mucho dolor, pero eso me sirvió para salir adelante. He corrido por ella y le dedico todo. La amo y dónde esté será mi gran motivación. La quiero con toda mi alma”, dijo Jaime León, conmoviendo y ganándose el aplauso del público asistente.

“Yo participé, pero no brillé como mi gran amigo Jaime. Con él fuimos compañeros en el colegio y tenemos una amistad de más de 65 años. Nos reencontramos haciendo deporte y eso le queremos transmitir a los más jóvenes: hay que hacerlo en el más alto nivel y transformarlo en un estilo de vida. Un buen deportista no puede ser una mala persona. Nunca pensé que me harían un reconocimiento, menos en un escenario tan maravilloso como el Estadio Atlético de Legado”, agregó Jorge Arriola, de 82 años.

Posteriormente, Jaime León y Jorge Arriola realizaron una exhibición de sus habilidades, corriendo en la pista atlética de Legado, en la que atletas nacionales, como Gladys Tejeda, e internacionales buscan mejorar sus marcas, entrenando y compitiendo, al estar al servicio de la comunidad deportiva.





Jaime León y Jorge Arriola desmostrando destrezas en el Atletismo | Fuente: Proyecto Legado

Espíritu de competencia

En el marco de este reconocimiento, Federico Tong destacó el espíritu de competencia de Jaime León, quien comenzó en el Atletismo a los 75 años, fortaleciendo actualmente su destreza diariamente en el Estadio Atlético, ubicado en la sede Legado VIDENA, bajo la dirección técnica de Moisés del Castillo, récord nacional en la prueba 4x100.

“Es un honor reconocer a dos grandes atletas, quienes nos recuerdan que el deporte es para toda la vida. Su vitalidad, perseverancia y fuerza son el ejemplo para las futuras generaciones. A ellos dos los veo siempre entrenando aquí. Legado es la casa del deporte. Lo que ha hecho don Jaime, como subcampeón mundial, es un logro destacable para todo el país”, dijo Federico Tong.

Vale destacar que Jorge Arriola se ubicó en el octavo lugar; mientras que Jaime León se consagró subcampeón mundial Máster de Atletismo, en la categoría 100 metros, que se disputó en la ciudad de Tempere, Finlandia. León consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación a la final en la categoría 80-84 años: 14.88 segundos, quedando en el segundo lugar de la clasificación, por detrás del alemán Kraemer Hartmunt con un tiempo de 14.31 segundos.

Con la consigna de brillar en el próximo Sudamericano Máster en Bogotá, ellos seguirán entrenando en el Estadio Atlético de Legado en VIDENA que cuenta con una pista certificada por la World Athletics, considerada como una de las mejores de América.

Fuente: Comunicaciones Proyecto Legado

Merecido homenaje recibieron Jaime León y Jorge Arriola | Fuente: Proyecto Legado | Fotógrafo: GERMAN FALCON

