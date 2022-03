Conor McGregor | Fuente: Instagram: thenotoriousmma

Desde julio de 2021, Conor McGregor ha estado alejado de las artes marciales mixtas. Una fractura en el tobillo lo mandó a descansar, pero no al retiro. 'The Notorius' alista su regreso a la UFC y quiere que sea por la puerta grande, por eso se alejará de su mayor distracción: las fiestas y el alcohol.

El luchador irlandés, de 33 años, tiene programado volver a los entrenamientos en abril, por eso prometió que se alejará de las distracciones y se concentrará en su retorno a los octágonos,

"Me aislaré, me alejaré del pub, me mantendré alejado de mi Forged Irish Stout, mi delicioso y suave whisky irlandés Proper 12 y me dedicaré a mi oficio al 100 por ciento. Será una vez que despeje la pierna y tenga esa sensación cuando pateo un cuerpo, retrocedo y retrocedo, entonces podré medir el tiempo (para volver)", dijo McGregor a Severe MMA.

'The Notorious' quiere llegar en las mejores condiciones a su primer combate que sería en julio y ya dio el primer paso. En su cuenta de Instagram, el irlandés ha venido presumiendo su físico. El luchador pasó de 70 a 85 kilos, pero ese aumento ha sido músculo y no grasa.

¿Cómo se está preparando Conor McGregor para su regreso a UFC?

Conor McGregor no quiere correr, va con calma. No quiere sorpresas desagradables, al contrario quiere que su regreso sera exitoso. "No tengo prisa, sé que hay mucha gente apoyándome, quiero hacerlo bien y eso es lo que vamos a hacer", añadió.

La posible fecha de retorno del irlandés sería en en julio, pero aún falta algunos meses. "Lo estoy tomando día a día, no hay prisa. Estoy en un gran lugar mentalmente. Físicamente, me siento fuerte, me siento enérgico. Siempre estoy ansioso por pelear, así que lo tomaré día a día y sucederá".