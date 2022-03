Cristiano Ronaldo con su esposa e hijos | Fuente: Instagram

Georgina Rodríguez es la pareja de uno de los jugadores más famosos del fútbol. A poco tiempo del estreno de su serie documental en la plataforma de Netflix, la modelo y empresaria reveló un secreto que dejó sorprendidos a sus fans y a los de Cristiano Ronaldo. Lo que reveló la modelo fue que en su hogar no se habla de fútbol como se pensaría al ser la esposa de uno de los mejores jugadores del futbol.



¿De qué hablan Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Aunque se piense que el tema de conversación entre la modelo y el jugador es el fútbol, pues es incorrecto, aún más cuando la modelo lo negó. "Hablamos de nuestro cuidado, del cuidado de nuestros hijos, de nuestros entrenamientos, de viajar, de proyectos y de negocios", comentó Georgina

La empresaria contó mediante una entrevista que brindó a El País: "La verdad es que a mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Optaba más por el ballet e ir al campo. En efecto, me empezó a interesar después porque me importa lo que haga mi pareja. Pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque yo no tengo ni idea".

Es por esa razón, que en esa relacion el tema del deporte no es muy tocado por la pareja en cambio, entablan una conversación con temas en común que es la relacion de padres y sus proyectos tanto personales como profesionales.





Cristiano Ronaldo y Giorgina Rodriguez anunciaron la llegada de sus gemelos | Fuente: Instagram

¿Cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez empezó a trabajar en Gucci, a raíz de ese trabajo conoció a Cristiano Ronaldo y el físico del futbolista cautivó a la empresaria. “Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente”, manifestó la modelo a Elle Magazine.

Su relación empezó siendo secreta, ambos querían mantenerla en total confidencialidad. Pero, Cristiano Ronaldo es un famoso futbolista que siempre está en el ojo de los medios y fue difícil esconder su relación.

Fue en el 2016 cuando la relación se expuso, ya que se les tomó fotografías mientras paseaban en Disney París, pero, no se supo al instante que se trataba de la empresaria, por el hecho de que llevaba puesta una peluca y anteojos, tiempo después se llegó a revelar su identidad.

La pareja tiene una hija en común y actualmente la modelo está en su segundo embarazo a la espera de gemelos.