Por primera vez en Francia: Ignacio Buse aseguró su clasificación al Roland Garros 2025

Tras hacerse presente por primera vez en su carrera en un Grand Slam con el Abierto de Australia, el tenista peruano Ignacio Buse consiguió asegurar su presencia en el Roland Garros de esta temporada.

Ignacio Buse, actual raqueta número 1 del Perú, derrotó este viernes al húngaro Zsombor Piros y avanzó a la semifinal del Challenger de Menorca, el cual se disputa en España.

‘Nacho’ se impuso a su rival por 7-6 y 6-3, concretando así una nueva victoria en la competencia sin ceder sets, incluyendo el haber derrotado en la primera ronda al croata Marin Cilic, campeón de un US Open y ex ‘top 10’ mundial.

Ignacio Buse rumbo a Roland Garros

Ignacio Buse (#215 ATP), de 21 años, se convirtió en marzo pasado en la raqueta número 1 del Perú. El triunfo frente a Piros lo lleva a posicionarse en el puesto 210 del live ranking, a un casillero de la mejor clasificación de su carrera.

‘Nacho’ llega por quinta vez a una semifinal y la segunda a nivel Challenger en esta temporada. Así, con este resultado Buse tiene asegurado su lugar en la qualy de Roland Garros, el Gran Slam que se disputa sobre la tierra batida de París.

Ignacio enfrentará por el pase a la final de Menorca al lituano Vilius Gaubas (#198 ATP), sétimo sembrado del torneo. La victoria significaría para el peruano, además, ingresar por primera vez al ‘top 200’ del mundo.

“Creo que pude encontrar mejores sensaciones conforme iba avanzando el partido. Me está gustando bastante Menorca en la primera vez que vengo, pero no me quiero conformar con eso, quiero seguir jugando así e ir por más. Iré a full mañana, quiero disfrutar de todo el entorno”, declaró tras el partido.

En lo que va de este curso, ‘Nacho’ jugó la qualy del Abierto de Australia, perdiendo ante el alemán Dominik Koepfer por 2-1. Luego jugó el Challenger de Oeiras en Portugal antes de sumarse al conjunto peruano de la Copa Davis.

El peruano ha competido en Tenerife, Santiago, Córdoba y nuevamente en Chile, por el Challenger de Santiago, alcanzó las ‘semis’, cayendo frente al brasileño Tiago Monteiro. Tras ello pasó por Girona y actualmente está en Menorca.