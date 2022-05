Juan Pablo Varillas durante el Roland Garros 2022 | Fuente: @juanpavarillas_oficial

La primera raqueta peruana Juan Pablo Varillas debutó este domingo por primera vez en toda su carrera en un 'main draw' de Grand Slam, certamen en el cual pese a tener un destacado desempeño quedó eliminado del Roland Garros 2022 luego de perder por 2-3 (2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3) ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Pese a quedar fuera en la ronda 1 de los singles de la rama masculina del Roland Garros, Juan Pablo Varillas, actual número 122 en el ranking ATP, se mostró muy optimista y dio sus impresiones de su primera participación en un Grand Slam, uno de las competencias más importantes en el mundo del tenis.

"Más alla del resultado, ha sido un debut maravilloso y este momento nunca se me va olvidar, más aún cuando ha sido una forma de demostrar que tengo nivel para seguir participando en este tipo de torneos. Además, de ir mejorando en el ranking y seguir subiendo", sostuvo en 'Tenis al Máximo'.

En esa misma línea, el deportista de 26 años, que marcó el retorno de un tenista peruano a nivel de singles en un Grand Slam después de 14 años, se refirió a su rival el número 9 del mundo Felix Auger-Aliassime: "Ha sido una experiencia muy buena, tuve la suerte de jugar con un top 10, algo que muchos otros jugadores que vienen desempeñándose mucho más tiempo qu yo, no la han tenido".











Juan Pablo Varillas actualmente es un referente en el tenis peruano

Juan Pablo Varillas durante el duelo ante el tenista canadiense Felix Auger-Aliassime. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Juan Pablo Varillas con su presencia en uno de los certamenes más prestiogosos del tenis, volvió a poner el nombre del Perú en los ojos del mundo, desde la última participación de ‘Lucho’ Horna, que jugó en la primera ronda de Wimbledon 2008. Por esa razón, se siente un referente y le hace mucha ilusión de que este deporte se vuelva más popular en el país.

"Llevar el tenis peruano otra vez a un Gran Slam después de 14 años, me hace mucha ilusión y dentro de todo, actualmente, me siento un referente, no solo como jugador sino como persona y profesional.Además, deseo que en el Perú se expanda mucho más el tenis, que ha estado por mucho tiempo dejado de lado" señaló.













