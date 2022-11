Kimberly García ganó dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo 2022 | Fuente: EFE

Kimberly García, vigente campeona del Mundial de Atletismo, se ubica entre las cinco finalistas a la mejor atleta del año y podría ser la primera, aunque eso recién lo conoceremos en diciembre, pero la alegría no es completa porque hay promesas de las autoridades que no se han cumplido.

"La verdad es que no estaba atenta a los resultados. Recién me enteré ayer (lunes) que estaba entre las cinco mejores deportistas. Estoy muy contenta porque veo que, de alguna manera, estoy haciendo historia en el deporte peruano y era algo que soñaba desde pequeña", dijo Kimberly García en Encendidos de RPP Noticias.

Kimberly García, 29 años, aseguró que tiene un gran objetivo y es conseguir un presea en París 2024. "Cuando veo los videos del Mundial de Atletismo me da un poco de nostalgia. No puedo creer lo que he logrado. Desde muy pequeña me había plateado ese sueño y hacerlo realidad me hace sentir muy orgullosa, pero aún falta lograr la meta más alta, los Juegos Olímpicos y para ellos estamos trabajando".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Kimberly García contó en Encendidos que no solo entrena a doble horario todos los días, sino también que estudia por las noches. "Mi preparación va muy bien. Estamos yendo paso a paso. El año que viene tenemos el campeonato mundial de Atletismo en Budapest y para ello nos estamos preparando muy duro. Luego, ya entraremos de lleno a nuestro entrenamiento para París. Queremos sacarnos ese clavito porque en Tokio nos nos fue bien", indicó.

¿Dónde está el apoyo a Kimberly García?

Tras ganar las medallas de oro en el Mundial de Atletismo, la marchista peruana espero contar con más apoyo sobre todo de parte del Estado, pero esto no se ha dado.

"Cuando regresé al Perú, me prometieron cosas que parecía un sueño. Sonaba tan bien, pero la realidad es otra. Hemos presentado un proyecto hasta los Juegos Olimpicos 2024, pero hasta el momento no tengo respuesta de parte de ellos. Tampoco me ha respondido sobre el sueldo de mi entrenador. El IPD no me responde y eso me deja sorprendida", denunció.

Kimberly García también señaló que la Federación de Atletismo le debe el sueldo a su entrenador y hasta la fecha no se le cancela. "Tenía que viajar a Ecuador para tener una base de entrenamiento, pero se perdió porque no me respondieron a tiempo. Además de las competencias internacionales que íbamos a tener en Europa". finalizó.

.