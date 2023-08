¿Kimberly García se considera la mejor deportista peruana de la historia? Esto dijo la atleta nacional

Una vez que terminó los 35 kilómetros de marcha atlética y recibió la medalla de plata; cogió su celular, habló con su papá y rompió en llanto. Kimberly García era segunda del mundo y ocupaba su tercer podio en el Mundial de Atletismo en apenas dos años, pero no se sentía feliz.

"Ya sabemos cómo estás", le dijo José Antonio, a más de once mil kilómetros de distancia. Desde su natal Huancayo, al otro lado de la línea, su padre trataba de consolarla. Aunque la autoexigencia la heredó de él, en esta oportunidad era su soporte. "Sí, papi, ya sabes cómo estoy", respondió ella, aún entre lágrimas.

El dolor no tenía que ver con desmerecer la medalla, ni con sentirse menos que nadie. Era solo por la competencia con ella misma. Kimberly García, medalla de plata en el Mundial de Budapest 2023 y doble medalla de oro en el de 2022, conversó con RPP Noticias sobre su reciente logro.

-¿Qué te dejó tu participación?

Al principio no me sentía muy bien. No estaba muy contenta porque había trabajado mucho para buscar la de oro y sabía que podía hacerlo, pero hay errores que pensé que había mejorado, que ya estaba trabajado, pero no.

-¿Qué tipo de errores?

De manejo nervios y seguridad, básicamente, pero esta medalla de plata me hace ver que no ha sido sí. Me queda seguir trabajando. No quiero desmerecerla, porque es un evento muy importante, es un Mundial de Atletismo. No es fácil conseguir la medalla y yo sé que me va a dar mucha más fuerza.

-¿De quién heredaste esa autoexigencia?

De mi papá.

-¿Qué te dijeron él y tu mamá luego de subir al podio?

Ellos me conocen bastante y sabían que no estaba feliz. Me llamaron y me dijeron "ya sabemos cómo estás". Me puse a llorar, porque no era lo que yo había trabajado, no era lo que había entrenado, pero ellos me motivaron.

-¿De qué manera?

Me dijeron que todo pasa por algo. "De repente, te falta trabajar estas cosas. Ponte feliz porque es una medalla mundial, Kimy, no es cualquier cosa, no es un nacional. Es una medalla de plata mundial, levántate con fuerza".

-¿Te sientes la mejor deportista en la historia de Perú?

De repente lo sienta cuando logre la medalla olímpica.

Palabra de Kimberly García

Kimberly García tiene 29 años de edad. Cumplirá 30 en octubre. | Fuente: RPP Noticias

El logro de Kimberly García

Gracias a conseguir un tiempo de 2:40:52, Kimberly García logró hacerse con la medalla de plata en este importante certamen deportivo, en el que quedó solo detrás de la española María Pérez.

El monto que se llevó la peruana tras conseguir la medalla de plata es de un total de 31 866 euros, que, a soles, sería cerca de 128 mil.

Durante este año, Kimberly García ha estado abocada a mejorar sus marcas y mantenerse en el #1 del Ranking Mundial en Marcha Atlética en las modalidades de 20 y 35 kilómetros, apuntando a lograr la clasificación a los que serían sus terceros Juegos Olímpicos.

Adicionalmente, la peruana recibió el departamento en la Villa Panamericana por ser medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Lo que se viene

Tras el Mundial, Kimberly García viajó a su natal Huancayo para pasar un tiempo en familia. Luego, volverá a Ecuador para continuar con sus entrenamientos.

Su siguiente competencia será en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en Chile, donde competirá el 29 de octubre y el 11 de noviembre. Pero, de acuerdo con su propio testimonio, su mente está puesta en cobrar revancha en los Juegos Olímpicos París 2024, a celebrarse en agosto del próximo año.

