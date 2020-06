Lewis Hamilton tras la muerte de George Floyd: "La Fórmula 1 está dominada por blancos". | Fuente: AFP

Tras la muerte de George Floyd a manos de dos policías estadounidenses se ha desatado una ola de protestas y criticas a nivel mundial que exigen un alto al racismo.

Uno de los deportistas que se ha pronunciado al respecto ha sido Lewis Hamilton, piloto inglés de Fórmula 1, quien a través de su cuenta de Instagram escribió un mensaje refiriéndose a la "indiferencia" de su industria a la hora de llamar a la igualdad.

"Algunos de ustedes figuran entre las más grandes estrellas y sin embargo permanecen silenciosos frente a la injusticia", escribió el seis veces campeón mundial de F1 a través de Instagram.

"Nadie mueve un dedo en mi industria, que es un deporte, por supuesto, dominado por blancos. Soy una de las pocas personas de color, todavía estoy solo", escribió el deportista de 35 años, piloto de Mercedes-Benz.

"Creí que verían ahora por qué sucede y que reaccionaría, pero no pueden ponerse de nuestro lado. Solo quiero que sepan que sé quienes son y que los veo", detalló Hamilton. Asimismo, aseguró que, si bien apoya las manifestaciones pacíficas, también entiende las protestas que vienen sucediendo.

"No puede haber paz hasta tanto nuestros supuestos dirigentes no inicien cambios, no solo en Estados Unidos, sino tambien en el Reino Unido, España, Italia y en todos lados. La forma en que se trata a las minorías debe cambiar", sostuvo Hamilton.

Como respuesta esto, Carlos Sainz Jr, piloto de Ferrari, salió en defensa de la Fórmula 1 y aseguró que no son indiferentes: "Somos un deporte global con trabajadores y aficionados de todo el mundo, de distintos orígenes, religiones, colores de piel y condiciones".

"Trabajamos juntos en gran armonía para entretener a todo el mundo y difundir un mensaje de unidad. Condeno absolutamente todo tipo de racismo y todo tipo de injusticia. La diversidad nos impulsa hacia adelante, la abrazamos. Esperemos que algún día todos lo hagan", agregó Sainz.