Lucca Mesinas recibió los Laureles Deportivos del Perú en el grado de Gran Oficial | Fuente: IPD

El nombre de Lucca Mesinas Novaro ya figura en el frontis del Estadio Nacional, pero el tablista peruano ha seguido dejando el nombre del Perú en alto, por eso recibió del Instituto Peruano del Deporte (IPD) sus segundos Laureles Deportivos.

En esta ocasión, Lucca Mesinas, de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), recibió los Laureles Deportivos en el Grado de Gran Oficial, en mérito de la obtención de la Medalla de Bronce (modalidad de Tabla Corta en el Isa World Surfing Games 2018, realizado del 15 al 22 de setiembre del 2018, en Tahara City, Toyohashi, Japan.

El primero fue en el Grado de Gran Oficial, por haber logrado la medalla de plata en el 2016 ISA World Surfing Games Costa Rica, categoría Open Varones.

"Me siento muy feliz de estar con este segundo Laurel Deportivo. Gracias al IPD que me apoya desde que tengo 16 años cuando salimos campeones mundiales por equipo en el Mundial ISA 2011 (tiene 25 años en la actualidad). Siempre me han apoyado en todas las competencias y están junto a mí para lograr mis objetivos. También gracias a mis auspiciadores y toda la gente que me apoya", comentó Lucca Messina.

Se trata de la segunda distinción para el destacado tablista nacional Lucca Mesinas | Fuente: IPD

Lucca Mesinas ahora piensa en los Panamericanos y París 2024

Los Laureles Deportivos que estaban en el frontis se lo entrengaron para el recuerdo. "También me han entregado los primeros Laureles que estaban en el frontis. He visto mis segundos Laureles en el frontis del Estadio y qué emoción, gracias de verdad a todos. Ahora con miras a los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos París 2024. Voy a consultar con mi mamá dónde poner los Laureles antiguos que puede ser en la casa de Máncora", declaró el deportista.

En la cita también estaba presente Luis Eduardo Escudero, entrenador del tablista, “Lucca es un gran ejemplo para todos para adultos y niños. No para de entrenar. Le dicen la máquina porque es un deportista que no para en busca del perfeccionamiento. Hemos llegado de Sudáfrica. Ahora vuelve de nuevo a viajar. Creo que el Perú sabe que Lucca da todo por el país”, indicó.

En la ceremonia de entrega de la distinción estuvo presente Frankling Moreno Dupuich (gerente general del IPD) y José Mario Escudero (presidente del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte - CSJDHD).

Cabe recordar que hace unas semanas, el IPD entregó los Laureles Deportivos del Perú a diez deportistas y Para deportistas por sus integrantes logros internacionales en sus diferentes disciplinas.