Maratón de Lima: Walter Nina se consolió en el segundo lugar y va por más

El atleta Walter Nina también se adjudicó el primer lugar en la Maratón de Bostón 2025. En la Maratón de Lima fue el primer peruano en cruzar la meta.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras conquistar el primer lugar en la prestigiosa Maratón de Boston 2025, el destacado atleta peruano Walter Nina se quedó con el segundo puesto en la Maratón de Lima, siendo además el primer peruano en cruzar la meta. Esta actuación marca un hito para el deporte peruano y subraya el crecimiento del talento nacional en competencias de talla internacional.

"Agradezco a Dios por este día tan especial. Todo lo vivido hoy se lo debo a quienes me han motivado a lo largo del camino. Gracias al equipo, a mi entrenador Raúl y a todas las personas que me han apoyado en este trayecto. Las partes más exigentes del recorrido fueron las curvas y las subidas, pero para esto nos preparamos. Le dimos pelea a los atletas extranjeros", señaló emocionado el atleta peruano auspiciado por la marca Under Armour.

En un mismo mes, Walter Nina ha destacado y logrado el podio en dos de las maratones más importantes del continente: Boston y Lima. Dos resultados que envían un mensaje potente: El running en el Perú está evolucionando.

Un emocionado Walter Nina le dedicó a su familia la conquista de sus últimos logros. "Mi mayor motor ha sido mi familia y los objetivos que me he propuesto en mi carrera deportiva".