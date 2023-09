“¿Campeones del mundo de qué?”: la Federación Internacional de Atletismo se burla de la eliminación de la NBA en el Mundial de Básquet

La sonada eliminación de Estados Unidos en el Mundial de Básquet, que cayó en semifinales ante Alemania; ha generado gran polémica en redes sociales.

World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, se ha sumado a la controversia, con una publicación en redes sociales, en la que se burla de la eliminación del ‘Team USA’, formado por jugadores de la NBA, la liga de baloncesto más grande del orbe.

En su post, la organización recordó unas recientes declaraciones del atleta estadounidense Noah Lyles, quien cuestionó la condición de “campeones mundiales” que utiliza la NBA para calificar al ganador de la liga estadounidense.

“¿Sabes lo que más me duele? Tengo que ver las finales de la NBA y llaman ‘campeón del mundo’ al que gana. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos?”, dijo Lyles con ironía.

“No me malinterpreten. Yo amo Estados Unidos, a veces; pero no somos el mundo. Esto (el Mundial de Atletismo) sí es el mundo. Aquí tenemos a casi todos los países peleando, llevando las banderas. No hay banderas en la NBA”, añadió.



Atleta criticado

Estas declaraciones le costaron a Noah Lyles muchas críticas en su país, entre las que destacaron ácidos comentarios de jugadores de la NBA.

“Alguien debería ayudar a este hermano”, dijo Kevin Durant, estrella de los Phoenix Suns. “La NBA es la mejor liga del mundo. Por ello, los campeones de la NBA son los campeones del mundo”, señaló, por su lado, Tyler Herro (Miami Heat).

Más crítico fue Aaron Gordon, campeón de la NBA con los Denver Nugets. “Sea como sea, yo iría fumando en los 200 metros planos”, señaló, en referencia a una de las especialidades de Noah Lyles.

El tiempo parece haberle dado la razón al atleta estadounidense. Estados Unidos fue eliminado por Alemania y se tendrá que conformar con disputar el partido por el tercer puesto ante Canadá.