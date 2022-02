Team LeBron vs. Team Durant | Fuente: @NBALatam

Donovan Mitchell y Kevin Durant serán este domingo los grandes ausentes del All-Star, ya que el primero no podrá jugar por un problema físico de última hora mientras que el segundo no participará en el homenaje a los 75 mejores jugadores de la NBA por el fallecimiento de su abuela.



En un comunicado difundido unas dos horas antes del partido, Mitchell explicó que tiene una enfermedad respiratoria "no relacionada con el coronavirus" y señaló que por eso no podrá jugar el encuentro de las estrellas de la NBA.



"Es un gran honor y siempre ha sido un sueño para mí ser seleccionado como All-Star de la NBA (...). Estoy enfocado en ponerme bien y en regresar a la cancha. Gracias a todos por los buenos deseos. Estoy deseando ver el partido esta noche", dijo.



Mitchell formaba parte del Team LeBron, que se enfrentará en el All-Star al Team Durant, y no será reemplazado por ser una baja de última hora.



Por su parte, Durant no iba a jugar este partido, pese a ser uno de los capitanes, ya que está lesionado.



Sin embargo, la figura de los Nets tampoco participará en el homenaje especial de esta noche a los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, elegidos por el 75 aniversario de la liga y entre los que aparece Durant, puesto que este domingo falleció su abuela.



"Las palabras no pueden describir cómo se siente nuestra familia en estos momentos", escribió en Instagram Wanda Durant, que es la madre del jugador, sobre el fallecimiento de la abuela.

¿Cuándo y a qué hora juega Team LeBron vs. Team Durant?

Team LeBron vs. Team Durant chocarán en duelo vibrante el domingo, 20 de febrero . La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 8:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Team LeBron vs. Team Durant?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2. Los detalles del partido lo tendrás en RPP.pe

NBA All Star Game 2022: horarios en el mundo

7:00 p.m.: México,

8:00 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami, Nueva York, Atlanta), Panamá

9:00 p.m.: Bolivia, Venezuela

10:00 p.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay

2:00 a.m. (Lunes 8/03) España, Francia, Italia