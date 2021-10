Pau Gasol anunció su retiro a los 41 años | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El pívot español Pau Gasol anunció este martes que pone fin a una exitosa carrera que le convirtió en uno de los mejores jugadores europeos de la NBA, donde conquistó dos anillos, y en uno de los deportistas más importantes de la historia de su país, durante un emotivo acto en Barcelona.

A los 41 años, el gigante catalán se despide con un extenso palmarés: tres veces campeón de Europa, el mayor de los hermanos Gasol ganó dos veces la NBA con Los Angeles Lakers, convirtiéndose en el primer español en hacerlo, además de ser campeón del Mundo en 2006 y de conquistar tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce).

Con la voz temblorosa por la emoción, Gasol compareció en una sala del Gran Teatro del Liceo, en el corazón de Barcelona, donde había convocado a excompañeros, familia y medios para informar de su decisión.

"Estoy aquí para comunicaros que (...) me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantos años, pero es una decisión meditada, hay que cambiar un poco de marcha, y también saber disfrutar", explicó ante un selecto auditorio de allegados.

Gasol se despide tras una reflexión tranquila que encaró después de disputar sus quintos y últimos Juegos Olímpicos en Tokio, donde su gran recorrido le valió ser elegido miembro de la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Tras caer en cuartos de final contra Estados Unidos en Saitama, oficializó su retirada de la selección española, pero mantuvo la incógnita sobre su carrera. Hasta este martes.

"Una de las cosas que quería era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones", explicó sobre su decisión, que llega meses después de haber logrado volver a la competición con el Barcelona, tras dos duros años de recuperación de una lesión en el pie izquierdo de la que muchos pensaron que no regresaría.

En su vuelta a casa, Gasol consiguió la que fue su segunda liga con el Barça desde la que levantó en su primera temporada como profesional azulgrana (2000-2001). Solo la Euroliga se le ha resistido.

Querido baloncesto, gracias por todo.



Dear basketball, thank you for everything.



Estimat bàsquet, gràcies per tot.



❤️🏀 pic.twitter.com/I6TemPrA5T — Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021

Gasol, doble campeón NBA

Aquel explosivo 2001 fue también el del salto a la NBA como número 3 del draft, donde arrancó el viaje de dos décadas que construyó su leyenda. Con 21 años recaló en los Memphis Grizzlies (2001-2008) y acabó siendo reconocido como novato del año.

Pero no lo hizo solo.

"Mi familia lo aparcó todo para irse a Memphis en 2001, cuando me aventuré a irme a la NBA, un poco precipitado por las circunstancias, porque yo no prensaba que me escogieran tan alto", recordó este martes sobre la decisión de sus padres y de sus dos hermanos pequeños, Marc y Adrià. "Es algo que os agradeceré siempre", subrayó emocionado.

De Memphis daría el gran salto a Los Angeles Lakers (2008-2014), el club en el que cumpliría su gran sueño y donde llevó el básquet español a una dimensión desconocida: brillar en la NBA. Con la camiseta del equipo californiano, Gasol conquistó los anillos de 2009 y 2010, junto a su añorado Kobe Bryant.

El recuerdo al que consideraba su "hermano mayor", y cuyo fallecimiento el año pasado dejó "devastado" Gasol, fue uno de los momentos más conmovedores de su despedida.

Pau Gasol Saez con su pequeña hija durante la conferencia en la que anunció su retiro | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

"Me gustaría mucho que estuviera aquí, pero así es la vida", dijo el pívot español al borde de las lágrimas. "La vida es muy injusta a veces. Le echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi, pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, y lo que significaba realmente ser un ganador".

En primera fila, a Gasol le aplaudía también su hija Elisabet Gianna, que acaba de cumplir un año. El segundo nombre de la pequeña es un homenaje a la hija de Bryant, fallecida junto a su padre.

Seis veces All-Star, después de los Lakers Gasol pasó también por Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2019) y, a lo largo de 2019, por Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers, desde donde volvería a Barcelona, con la vista puesta en Tokio.

(Con información de AFP)

NUESTRO PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.