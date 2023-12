NFL Playoffs 2024: Qué equipos ya clasificaron, fechas clave y cruces hasta el momento

Cada vez falta menos para el evento más importante para los amantes de la NFL y el Fútbol Americano, el Super Bowl 2024. El escenario será en Las Vegas el próximo año y la temporada regular está llegando a su momento clave, por lo que los equipos quieren asegurar un lugar en los Playoffs.

En esta nota, todo lo que debes saber sobre los Playoffs 2023-2024 de la NFL, la pelea por los cupos y cómo va la clasificación.

¿Cómo se jugarán los Playoffs 2023-2024?

A los Playoffs de la NFL se clasificarán un total de 14 equipos. 7 de ellos de la Conferencia Americana y los otros 7 de la Conferencia Nacional. Avanzan los ganadores de cada una de las divisiones que tiene cada Conferencia, así como los tres mejores récords restantes de dichas Conferencias.

La primera ronda de los Playoffs es la Ronda de los Comodines, donde juegan todos los equipos clasificados menos los dos mejores récords de cada conferencia. Luego viene la llamada Ronda Divisional, los Campeonatos de Conferencia y el Super Bowl.

¿Cuándo se juegan los Playoffs 2023-2024 y el Super Bowl 2024?

Ronda de Comodines: 13 al 15 de enero del 2024

Ronda Divisional: 20 y 21 de enero del 2024

Campeonatos de Conferencia: 28 de enero del 2024

Super Bowl: 11 de febrero del 2024

¿Qué equipos ya están clasificados a los NFL Playoffs 2023-2024?

Por el momento, ningún equipo ha conseguido asegurar su clasificación a los NFL Playoffs 2023-2024.

El primer clasificado de cada Conferencia avanza directamente a la Ronda Divisional. En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5° de cada Conferencia.

Así luce el cuadro de NFL Playoffs 2023-2024 hoy

Ránking Conferencia Americana Conferencia Nacional 1 Miami Dolphins (9-3) Philadelphia Eagles (10-2) 2 Baltimore Ravens (9-3) San Francisco 49ers (9-3) 3 Jacksonville Jaguars (8-3) Detroit Lions (9-3) 4 Kansas City Chiefs (8-4) Atlanta Falcons (6-6) 5 Pittsburgh Steelers (7-5) Dallas Cowboys (9-3) 6 Cleveland Browns (7-5) Minnesota Vikings (6-6) 7 Indianapolis Colts (7-5) Green Bay Packers (6-6)

