Ángelo Caro será abanderado de Perú en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 | Fuente: EFE

Tras conseguir la presea de oro en el Urban World Series, en Barcelona, Ángelo Caro ahora apunta a obtener no solo la medalla dorada en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, sino también lograr su clasificación a los Panamericanos Santiago 2023.

"Sé que vamos a regresar con la medalla de oro, la vamos a pelear. Por eso queremos que todos los peruanos nos brinden ese apoyo y las vibras todos los deportistas nacionales que estamos en Asunción, para que nos motiven, porque nosotros necesitamos ese aliento para poder seguir", comentó Ángelo Caro a su arribo a Asunción.

"Me siento feliz de poder llevar por segunda vez la bandera de mi país y eso me motiva a seguir creciendo como profesional y superarme a mí mismo. No voy a defraudar a todos los que confiaron en mí. Traeré la medalla de oro", agregó a Team Perú Noticias.



Ángelo Caro, quien arribó a Paraguay acompañado del presidente de la Federación Deportiva Nacional de Patinaje, Manuel Veaizan, del skater David Tuesta y del entrenador Yosip Yactayo, confía es lograr su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y esta se obtiene si obtienes medalla de oro o plata en Asunción 2022.

Ángelo Caro busca la medalla de oro en Odesur 2022 | Fuente: Team Perú Noticias

Los XII Juegos Suramericanos de Asunción se celebrarán entre el 1 y el 15 de octubre con la participación de deportistas de los 15 países de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), fundada en marzo de 1976.



El certamen reunirá 34 deportes y 53 modalidades, mientras que el ajedrez estará como deporte de exhibición.



El Comité Olímpico Paraguayo (COP) calcula que participarán más de 7000 deportistas.

Ángelo Caro busca su clasificación a Santiago 2023 | Fuente: IPD/COP

