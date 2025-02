Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda: retos, logros y planes de nuestras principales parabadmintonistas nacionales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El deporte paralímpico ha sido una plataforma de inspiración y superación para nuestros atletas nacionales. De hecho, en el 2024, han demostrado —con creces— su compromiso y entrega en cada competición que han participado. Y dos de esos grandes ejemplos son Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda.

En una entrevista en exclusiva con RPP, las parabadmintonistas nos cuentan sus reflexiones sobre el año que pasó, sus expectativas y sus planes de preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

2024: un año de crecimiento y desafíos

Para Pilar Jáuregui, el año pasado ha sido una experiencia intensa y llena de emociones. Y es que, luego de competir a lo largo del 2023, sumando puntos y enfrentándose —repetidamente— a las mismas rivales, su clasificación a los Juegos Paralímpicos fue un logro significativo.

"Nosotros hemos hecho lo posible por llegar, pero no es fácil. Los cupos son muy limitados, y en mi categoría solo dieron dos extras para los dobles", comentó Jáuregui. A pesar de ello, aseguró que quedó contenta con su desempeño, ya que logró recuperar su confianza en la cancha después de una lesión.

Por otro lado, Giuliana Póveda —quien disputó sus primeros Juegos Paralímpicos- aseguró que su participación en París 2024 le permitió vivir una experiencia enriquecedora.

"Fue un año de mucha incertidumbre, pero también de aprendizaje. Me enfoqué en mejorar mi preparación psicológica y en pulir detalles técnicos para enfrentar de la mejor manera la competencia", señaló. Y, a pesar de no haber alcanzado el resultado deseado, destacó que competir contra las mejores del mundo le ha dado la motivación para seguir entrenando con la mira en futuras competencias.

Los planes para el 2025: campamentos, torneos de preparación y apoyo de las empresas

En tanto, ambas atletas resaltaron que las claves para mejorar el rendimiento en el parabádminton son la preparación rigurosa y el apoyo del equipo de trabajo. Por ello, destacaron los campamentos que realizaron en China y Hong Kong previo a los Juegos Paralímpicos. Es más, confirmaron que lo volverán a repetir en el 2025.

"El conocer y practicar con atletas asiáticos nos ha ayudado a perfeccionar nuestro juego. Siento que me falta mucho por aprender de ellos y, si es posible, me gustaría regresar para seguir perfeccionándome", mencionó Póveda.

Además, confirmaron que tienen mapeados los eventos en los que van a participar en el presente año. "Vamos a priorizar los torneos de nivel 1 y aquellos donde estén nuestras rivales más fuertes", explican. Sin embargo, recalcaron que el acceso a estos eventos dependerá —en gran medida— del apoyo financiero, pues la mayoría de las competencias se llevan a cabo en Asia y Europa, lo que implica costos elevados.

"Algunas marcas nos han apoyado desde el 2019, cuando aún no teníamos títulos ni grandes logros. Eso es importante, porque el camino hacia los Juegos Paralímpicos no es solo un año de trabajo, sino un proceso de cuatro años de esfuerzo y sacrificio", señalaron. En ese sentido, consideran fundamental contar con un soporte continuo que les permita una planificación a largo plazo sin la incertidumbre de si podrán o no asistir a ciertos torneos.

En cuanto al apoyo estatal, mencionaron que, aunque ha habido aportes, estos aún son insuficientes para cubrir todas las necesidades de su preparación. "La estabilidad es clave para que podamos enfocarnos en entrenar y competir sin preocupaciones adicionales", indicaron. Además, resaltaron la importancia de contar con entrenadores especializados y una infraestructura adecuada para su desarrollo deportivo.

Mirando hacia el futuro: Lima 2027 y Los Ángeles 2028

El camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028 ya ha comenzado. Y ambas atletas coincidieron que, para lograr buenos resultados, es importante contar con un plan de entrenamiento estructurado, buscar competencia internacional y tener el apoyo de empresas privadas y entidades gubernamentales.

"El 2025 es un año clave para nuestra preparación. Estamos enfocadas en seguir creciendo, superar nuestras marcas y demostrar que el deporte paralímpico peruano tiene el potencial de alcanzar grandes logros", concluyeron.

