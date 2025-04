La NBA al rojo vivo: ocho equipos se enfrentan por los últimos cuatro cupos para los playoffs

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La temporada regular de la NBA llegó a su fin el pasado domingo, 13 de abril, en una jornada muy disputada que definió a los clasificados directos a los playoffs, así como los elencos que tendrán que disputar un emocionante repechaje (el minitorneo Play-In) para saber si continuarán en carrera por el título Larry O'Brien.

Los clasificados directos a los playoffs

Culminada la temporada de la NBA, los primeros seis equipos de cada conferencia obtuvieron su boleto directo a los playoffs.

Por la Conferencia Este:

1. Cleveland Cavaliers

2. Boston Celtics

3. New York Knicks

4. Indiana Pacers

5. Milwaukee Bucks

6. Detroit Pistons

Por la Conferencia Oeste:

1. Oklahoma City Thunder

2. Houston Rockets

3. Los Angeles Lakers

4. Denver Nuggets

5. Los Angeles Clippers

6. Minnesota Timberwolves



🚨 CUADRO DE #NBAPLAYOFFS 2025 🚨



¡QUÉ COMIENCE LA MEJOR ETAPA DEL AÑO! pic.twitter.com/mQrCXbAm1Z — NBA Latam (@NBALatam) April 14, 2025

¿Hay duelos confirmados para los playoffs 2025?

Sí. En la Conferencia Este, están confirmados los duelos New York Knicks vs. Detroit Pistons e Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks. Los rivales de Cleveland Cavaliers y Boston Celtics saldrán del torneo Play-In.

En tanto, en la Conferencia Oeste, están confirmadas las llaves Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers. Los rivales de Oklahoma City Thunder y Houston Rockets saldrán del torneo Play-In.

Cabe recordar que los duelos de los playoffs se definen al mejor de siete partidos.

¿Qué es el torneo Play-In de la NBA?

Desde la temporada 2020/2021, la NBA implementó el Play-In, una suerte de repechaje a fin de ampliar la cantidad de equipos con chances de clasificar a los playoffs. Los equipos que disputan este minitorneo son los ubicados entre el séptimo y décimo lugar de cada conferencia.

Las llaves del Play-In se disputan a partido único, otorgando la localía al equipo mejor posicionado en la tabla final de cada conferencia. Los enfrentamientos son entre el séptimo y octavo y entre el noveno y décimo.

El ganador del duelo entre el séptimo y octavo clasifica directamente a los playoffs. Pero el perdedor aún tiene una chance de clasificar, ya que enfrentará al ganador del duelo entre el noveno y décimo. Vale decir que los equipos ubicados en novena y décima posición tienen un camino más complicado de clasificación.



Así quedó el cuadro del #SoFiPlayIn 2025. Comienza este martes 15 ✨



¿Quiénes serán los 2 clasificados de cada conferencia? 🤔



*Los 7° y 8° tienen doble chance* pic.twitter.com/UIRVhEeRQ2 — NBA Latam (@NBALatam) April 13, 2025

¿Cómo se disputará el torneo Play-In 2025?

En la Conferencia Este

Los clasificados al torneo Play-In son Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls y Miami Heat. El ganador del duelo entre Magic y Hawks pasa a los playoffs. El que pierda definirá al último clasificado de la conferencia contra el ganador del partido entre Bulls y Heat.

En la Conferencia Oeste

Los clasificados al torneo Play-In son Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Dallas Mavericks. El ganador del duelo entre Warriors y Grizzlies clasifica directamente a los playoffs. El que pierda definirá al último clasificado de la conferencia contra el ganador del partido entre Kings y Mavericks.

Calendario del torneo Play-In 2025

15 de abril:

-Orlando Magic vs. Atlanta Hawks: el partido se disputará a las 6:30 p.m. (hora peruana)

-Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies: el partido se disputará a las 9:00 p.m. (hora peruana)

16 de abril:

-Chicago Bulls vs. Miami Heat: el partido se disputará a las 6:30 p.m. (hora peruana)

-Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks: el partido se disputará a las 9:00 p.m. (hora peruana)

18 de abril:

-Perdedor del Orlando Magic vs. Atlanta Hawks contra el ganador del Chicago Bulls vs. Miami Heat: el horario de este duelo aún no ha sido definido.

-Perdedor del Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies contra el ganador del Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks: el horario de este duelo aún no ha sido definido.



THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/xZBRkF7LT7 — NBA (@NBA) April 13, 2025