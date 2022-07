¡Récord mundial! Armand Duplantis rompió la marca de salto con pértiga al aire libre | Fuente: Diamond League AG | Fotógrafo: THOMAS WINDESTAM

En casa, el campeón olímpico del salto con pértiga, el sueco Armand Duplantis, superó el listón colocado a 6,16 metros, lo que supone la mejor marca de la historia lograda al aire libre, este jueves en la reunión atlética de Estocolmo, valedera para la Liga de Diamante.

Poseedor del récord del mundo absoluto (6,20 logrado en marzo en Belgrado, bajo techo), Armand Duplantis de 22 años superó en un centímetro su anterior mejor marca al aire libre, lograda en Roma en septiembre de 2020 y lo hizo a solo dos semanas del Mundial de Atletismo de Eugene (del 15 al 24 de julio).

Antes de Armand Duplantis, el poseedor del récord era el legendario saltador ucraniano Sergey Bubka, que en 1984 saltó 6,14 m al aire libre.

"¡Qué maravillosa sensación! Es fantástico salta en la pista en la que me entreno. ¡Vivo a 10 minutos de aquí! De alguna manera, quería defender mi territorio. Y el público sueco me ha dado una motivación extra", destacó el saltador.

Pese a su juventud, 'Mondo' Duplantis, que creció en Luisiana y es hijo de padre estadounidense y madre sueca, domina con puño de hierro la disciplina desde hace varios años.

Nuevo récord mundial de Armand Duplantis

El récord mundial de Armand Duplantis en salto con pértiga | Fuente: RAI TV

Armand Duplantis se convirtió en 2018 en campeón de Europa en Berlín y el año pasado fue oro olímpico, por lo que el único título que le falta es el mundial al aire libre, que podría conseguir dentro de dos semanas en Estados Unidos.

"Sentía que tenía la forma para hacer un resultado así. No forzosamente la mejor forma de mi vida, porque creo que aún puedo mejorar. No he estado perfecto. Tengo aún margen (de mejora)", destacó el deportista sueco.

Desde 2020, ‘Mondo’ Duplantis ha batido ya cuatro veces el récord del mundo, llevándolo progresivamente de 6,17 a 6,20 m, logrado en marzo en el Mundial en pista cubierta celebrado en la capital serbia.

(AFP)





