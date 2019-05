Richard Hidalgo, el peruano que conquistaba montañas

Richard Hidalgo conquistó la cima de varias montañas a lo largo de su carrera. | Fuente: Instagram: richardhidalgo_oficial

Richard Hidalgo era un hombre de montaña. Su muerte reportada el 8 de mayo tomó a todos por sorpresa. El montañista peruano fue encontrado en su tienda a 6.600 metros, cuando intentaba alcanzar la cima del Makalu, la quinta montaña más alta del mundo.

Richard tenía un reto que se había impuesto a sí mismo. Quiso conquistar las catorce montañas de más de 8.000 metros sin oxígeno adicional antes del 2021, año en el que Perú celebrará el bicentenario de su independencia. Makalu, el lugar de su último respiro, iba a ser la sexta montaña que nuestro compatriota tenía previsto conquistar.

Hidalgo ya había pisado la cima del Shishapangma (8.027 metros), el Cho Oyu (8.201 metros), el Manaslu (8.163 metros), el Annapurna, (8.091 metros) y el Gasherbrum II (8.035). El Everest era su asignatura pendiente y había intentado escalarlo sin éxito en varias ocasiones. Una de ellas fue en abril del 2015 cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.9 que golpeó Nepal.

El fuerte sismo provocó un alud que mató a una veintena de personas que escalaban el Everest y dejó unas 8.900 personas muertas en Nepal.

Conmoción por su muerte

Diversas autoridades peruanas han lamentado la muerte de Richard Hidalgo. Las condolencias por su partida han sido expresadas por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, quien deseó "que permanezca entre nosotros el espíritu de desafiar los límites y de llevar siempre al Perú a lo más alto"

El Congreso rindió un minuto de silencio durante el Pleno del miércoles y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) manifestó en sus redes sociales que Hidalgo "será recordado por sus exitosas expediciones y conquistar los cielos de las montañas más altas del mundo".

Sus otros compañeros montañistas peruanos también se pronunciaron por su partida. Ernesto Málaga, representante de la asociación Perú 8000, dijo a RPP que “estar en la montaña es lo que él quería, finalmente”. Por su parte, Flor Cuenca afirmó que Hidalgo será "inmortal".

"Es muy difícil creer que los grandes montañistas son inmortales, pero claro que lo son en nuestros corazones y en el recuerdo. Me cuesta creer que ya no nos veremos por las calles de Huaraz físicamente. Me duele tu partida. Hasta pronto, amigo", escribió Cuenca.

En su última publicación en Instagram, Richard Hidalgo escribió: “Gente. Acá estamos a pie de la lucha con todo”. Su mensaje era acompañado por una fotografía en la montaña. Este viernes, los restos del montañista peruano fueron trasladados en avión a Katmandú, según informó la agencia EFE, para ser entregados al Consulado de Perú en Nepal y luego ser cremados.